Вибухи у Харкові: що відомо про "прильоти"

У Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Обстріл Харкова. Фото портал "Коментарі"

“У місті вибухи — будьте обережні!”, — написав він.

Про обстріли міста розповів і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“В Харкові було чутно вибухи! Інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні!”, — повідомив він.

Терехов уточнив, що за попередньою інформацією, під ударом Індустріальний район.

“За попередньою інформацією, на місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило”, — зазначив мер міста.

У Повітряних силах ЗС України попереджали про рух БпЛА в напрямку Харкова зі сходу. Також відомо про БпЛА на сході, півночі та в центрі Харківщини, які рухаються основним курсом на захід.

Терехов уточнив, що за двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали близько двох десятків вибухів.

“У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів — будьте обережні!”, — написав Терехов.

Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа.

“На місце ворожої атаки прямують медики”, — повідомив він станом на 22:48.

Терехов уточнив, що за інформацією Ситуаційного центру цієї ночі ворог завдав по Харкову 25 ударів бойовими дронами “шахед”. Усі — по Немишлянському району.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія 30 вересня завдала удару по Харкову та Дніпру. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару “молнією” по Київському району.



