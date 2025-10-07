Вибухи у Харкові: що відомо про "прильоти"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Обстріл Харкова. Фото портал "Коментарі"
Про обстріли міста розповів і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Терехов уточнив, що за попередньою інформацією, під ударом Індустріальний район.
У Повітряних силах ЗС України попереджали про рух БпЛА в напрямку Харкова зі сходу. Також відомо про БпЛА на сході, півночі та в центрі Харківщини, які рухаються основним курсом на захід.
Терехов уточнив, що за двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали близько двох десятків вибухів.
Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа.
Терехов уточнив, що за інформацією Ситуаційного центру цієї ночі ворог завдав по Харкову 25 ударів бойовими дронами “шахед”. Усі — по Немишлянському району.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія 30 вересня завдала удару по Харкову та Дніпру. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару “молнією” по Київському району.