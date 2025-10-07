Взрывы в Харькове: что известно о "прилетах"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Харькове раздались взрывы. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"
Об обстрелах города рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Терехов уточнил, что, по предварительной информации, под ударом Индустриальный район.
В воздушных силах ВС Украины предупреждали о движении БпЛА в направлении Харькова с востока. Также известно о БпЛА на востоке, севере и в центре Харьковщины, которые двигаются по основному курсу на запад.
Терехов уточнил, что через двадцать минут дроновой атаки на Харьков прогремели около двух десятков взрывов.
Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в Немышлянском районе Харькова вспыхнул пожар.
Терехов уточнил, что по информации Ситуационного центра этой ночью враг нанес по Харькову 25 ударов боевыми дронами "шахед". Все – по Немышлянскому району.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия 30 сентября нанесла удар по Харькову и Днепру. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар "молнией" по Киевскому району.