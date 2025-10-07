Взрывы в Харькове: что известно о "прилетах"

В Харькове раздались взрывы. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"

"В городе взрывы – будьте осторожны!", — написал он.

Об обстрелах города рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове были слышны взрывы! Информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Будьте осторожны!", — сообщил он.

Терехов уточнил, что, по предварительной информации, под ударом Индустриальный район.

"По предварительной информации, на месте попадания пожар. Данных о пострадавших пока не поступало", — отметил мэр города.

В воздушных силах ВС Украины предупреждали о движении БпЛА в направлении Харькова с востока. Также известно о БпЛА на востоке, севере и в центре Харьковщины, которые двигаются по основному курсу на запад.

Терехов уточнил, что через двадцать минут дроновой атаки на Харьков прогремели около двух десятков взрывов.

"В городе вспыхнули несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала. На город еще движется группа вражеских боевых дронов – будьте осторожны!", – написал Терехов.

Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в Немышлянском районе Харькова вспыхнул пожар.

"На место вражеской атаки направляются медики", — сообщил он по состоянию на 22:48.

Терехов уточнил, что по информации Ситуационного центра этой ночью враг нанес по Харькову 25 ударов боевыми дронами "шахед". Все – по Немышлянскому району.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия 30 сентября нанесла удар по Харькову и Днепру. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар "молнией" по Киевскому району.



