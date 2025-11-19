Вибухи у Харкові: місто під масованою атакою ворожих дронів (ОНОВЛЕНО)

У ніч на 19 листопада Харків опинився під черговою масованою атакою російських ударних безпілотників. За лічені хвилини після оголошення загрози в місті пролунала серія вибухів, попередньо є удари у Слобідському районі. Наслідки обстрілу все ще уточнюються, але влада вже повідомляє про перші руйнування та постраждалих.

Росія атакувала Харків ударними дронами. Фото з відкритих джерел

Перші повідомлення про вибухи у Харкові надійшли о 23:56. Практично одночасно Повітряні сили України підтвердили, що над містом присутні ворожі ударні дрони. Уже за дві хвилини міський голова Ігор Терехов повідомив про кілька вибухів у різних районах Харкова.

"Харків під ударом ворожих дронів — у місті пролунали кілька вибухів, попередньо у Слобідському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ще кілька бойових дронів над містом — будьте обережні!", — повідомив Терехов.

Згодом міський голова опублікував нове повідомлення щодо влучань та наслідків атаки на Харків.

"Попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці пожежа. Також є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, є інформація про пораненого лікаря, пошкоджені самої будівлі та автомобілів", — додав Терехов.

Також Терехов заявив про удар по багатоповерхівці в наслідок якого є постраждалі. Інформація щодо кількості уточнюється.

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про влучання та руйнування.

Місцеві моніторингові канали повідомляють щонайменше про 16 вибухів по місту. Частина Харкова залишилася без світла та водопостачання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія завдала смертельного удару по Харківщині.

Також "Коментарі" писали, що росіяни заявляють про нові прориви на Харківщині та Дніпропетровщині.



