Взрывы в Харькове: город под массированной атакой вражеских дронов (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 19 ноября Харьков оказался под очередной массированной атакой российских ударных беспилотников. Через считанные минуты после объявления угрозы в городе прозвучала серия взрывов, предварительно есть удары в Слободском районе. Последствия обстрела все еще уточняются, но власти уже сообщают о первых разрушениях и пострадавших.

Россия атаковала Харьков ударными дронами. Фото из открытых источников

Первые сообщения о взрывах в Харькове поступили в 23:56. Практически одновременно воздушные силы Украины подтвердили, что над городом присутствуют вражеские ударные дроны. Уже через две минуты городской голова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах в разных районах Харькова.

"Харьков под ударом вражеских дронов — в городе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе. Информация о последствиях уточняется. Еще несколько боевых дронов над городом — будьте осторожны!", — сообщил Терехов.

Впоследствии городской голова опубликовал новое сообщение о попадании и последствиях атаки на Харьков.

"Предварительно, одно из попаданий в многоэтажку в Слободском районе. На месте пожар. Также есть предварительная информация о попадании возле одного из медицинских учреждений города, есть информация о раненом враче, повреждении самого здания и автомобилей", — добавил Терехов.

Также Терехов заявил об ударе по многоэтажке, в результате которого пострадали. Информация о количестве уточняется.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию о попадании и разрушении.

Местные мониторинговые каналы сообщают, по меньшей мере, о 16 взрывах по городу. Часть Харькова осталась без света и водоснабжения.

