Взрывы в Харькове: город под массированной атакой вражеских дронов (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 19 ноября Харьков оказался под очередной массированной атакой российских ударных беспилотников. Через считанные минуты после объявления угрозы в городе прозвучала серия взрывов, предварительно есть удары в Слободском районе. Последствия обстрела все еще уточняются, но власти уже сообщают о первых разрушениях и пострадавших.
Россия атаковала Харьков ударными дронами. Фото из открытых источников
Первые сообщения о взрывах в Харькове поступили в 23:56. Практически одновременно воздушные силы Украины подтвердили, что над городом присутствуют вражеские ударные дроны. Уже через две минуты городской голова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах в разных районах Харькова.
Впоследствии городской голова опубликовал новое сообщение о попадании и последствиях атаки на Харьков.
Также Терехов заявил об ударе по многоэтажке, в результате которого пострадали. Информация о количестве уточняется.
Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию о попадании и разрушении.
Местные мониторинговые каналы сообщают, по меньшей мере, о 16 взрывах по городу. Часть Харькова осталась без света и водоснабжения.
