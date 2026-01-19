Вибухи у Харкові: є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У Харкові близько 10-ї години пролунала серія потужних вибухів. Російська окупаційна армія завдає ударів балістичними ракетами по місту. Після прильотів у деяких районах міста здіймаються стовпи диму.

Вибухи у Харкові: що відомо (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів прийшовся по Слобідському району, після чого мер написав, що удари продовжуються і є влучання.

Ігор Терехов о 10:46: "Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бпла — без постраждалих".

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА о 10:49: "Ворожі ракетні удари зафіксовано в Слобідському районі Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки влучання уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби".

Пізніше у Харкові було влучання БПЛА по центру міста.

Харківський міський голова Ігор Терехов о 15:15 повідомив, що вибухи у місті – це удари по місту трьома ворожими КАБами.

"Усі три прильоти — у Слобідському районі Харкова.

Внаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки", – написав мер.

Олег Синєгубов 15:39: "За попередньою інформацією, одна жінка загинула внаслідок удару ворожого КАБ по Слобідському району Харкова. Ще одна людина отримала поранення. Інформація зʼясовується".

Олег Синєгубов о 15:43: "За уточненою інформацією, загинула 65-річна жінка".

Олег Синєгубов о 15:52: "Кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого "прильоту" КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок".

Олег Синєгубов о 15:59: "Ще одна людина потребує допомоги медиків у Слобідському районі Харкова. Кількість постраждалих сягнула 5 осіб. Одна жінка загинула".

Ігор Терехов о 16:15: "На дану хвилину — одна жінка загинула, пʼятеро поранені, ще одна людина — попередньо — вважається зниклою без вести".

Олег Синєгубов о 16:17: "Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину — 8 поранених. На місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи".

Олег Синєгубов о 16:28: "Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед поранених 73-річна жінка та 49-річний чоловік, яких госпіталізували".

Інформація оновлюється.