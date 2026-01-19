Взрывы в Харькове: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Харькове около 10 часов раздалась серия мощных взрывов. Российская оккупационная армия наносит удары баллистическими ракетами по городу. После прилетов в некоторых районах города поднимаются столбы дыма.

Взрывы в Харькове: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по Слободскому району, после чего мэр написал, что удары продолжаются и попадание.

Игорь Терехов в 10:46: "Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского бла — без пострадавших".

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 10:49: " Вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе Харькова. К этой минуте информация о пострадавших не поступала.

Последствия попадания уточняются. На месте работают все экстренные службы.

Позже в Харькове было попадание БПЛА по центру города.

Харьковский городской голова Игорь Терехов в 15:15 сообщил, что взрывы в городе – это удары по городу тремя вражескими КАБами.

"Все три прилета – в Слободском районе Харькова.

В результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района погибли и ранены, разрушены частные дома", – написал мэр.

Олег Синегубов в 15:39: "По предварительной информации, одна женщина погибла в результате удара вражеского КАБ по Слободскому району Харькова. Еще один человек получил ранения. Информация выясняется".

Олег Синегубов в 15:43: "По уточненной информации, погибла 65-летняя женщина".

Олег Синегубов в 15:52: "Количество пострадавших выросло до 4 человек. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. В результате вражеского "прилета" КАБ в Слободском районе разрушен частный дом".

Олег Синегубов в 15:59: "Еще один человек нуждается в помощи медиков в Слободском районе Харькова. Число пострадавших достигло 5 человек. Одна женщина погибла".

Игорь Терехов в 16:15: "На данную минуту – одна женщина погибла, пятеро ранены, еще один человек – предварительно – считается пропавшим без вести".

Олег Синегубов в 16:17: "Количество пострадавших продолжает расти. На эту минуту – 8 раненых. На месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы".

Олег Синегубов в 16:28: "Количество пострадавших выросло до 9 человек. Среди раненых 73-летняя женщина и 49-летний мужчина были госпитализированы".

Информация обновляется.