Взрывы в Харькове: баллистические ракеты атакуют город (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Прямо сейчас в Харькове раздалась серия громких взрывов. По предварительной информации, город находится под обстрелом баллистических ракет, которые враг запускает с северо-восточного направления.

Взрывы в Харькове: баллистические ракеты атакуют город

Очевидцы сообщают о не менее нескольких мощных "прилетах". В городе и области идет воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ заранее предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

"В Харькове раздаются взрывы. Просьба ко всем быть осторожными и оставаться в безопасных местах", — традиционно обращаются к горожанам в мониторинговых каналах.

Официальная информация о местах попаданий, разрушениях или возможных пострадавших отсутствует. Городской совет и ОВ собирают данные о ситуации.

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 20:37: "Харьковщина под вражеской атакой. Взрывы раздались за пределами города. В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Подробная информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!"

Информация обновляется.



