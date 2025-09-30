Вбив, розчленував та відповідав на повідомлення від імені дружини: у Харкові чоловік зізнався у страшному

За публічного обвинувачення прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено максимальне покарання за вказаною статтею — 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Офісу генерального прокурора.

Гучне вбивство балетмейстерки у Харкові: що вирішив суд щодо чоловіка-вбивці

Злочин було скоєно 17 лютого 2024 року у Харкові. До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її донька – головна балетмейстерка Харківського академічного театру музичної комедії – зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно.

Правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до звернення її матері до поліції чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. На ґрунті ревнощів він підозрював дружину у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки чоловік наніс їй ножові поранення, від яких вона загинула. Надалі він розчленував тіло: кисті рук та голову поклав у пакет, а тулуб — у валізу.

Після цього він прибрав і вимив квартиру, а потім поїхав до лісопосадки, де закопав пакет із рештками. Згодом чоловік вирушив до дачного кооперативу, де в покинутому льосі поклав тіло жінки, облив паливом, закидав автомобільними шинами та підпалив. Він закрив кришку льоха, щоб полум’я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю.

Після вбивства обвинувачений намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.

Правоохоронці затримали чоловіка, на вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

Вину у вбивстві дружини визнав.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Мати балетмейстерки Марії Холодної Людмила Куринськова не згодна з рішенням суду про 15 років позбавлення волі. Мати Холодної розраховувала на довічне позбавлення волі для чоловіка доньки.

Куринськова не задоволена також рішенням про розмір компенсації — суд задовольнив позовну заяву частково — але чекає повного тексту вироку, щоб вирішити, чи подавати оскарження, розповіла вона Суспільному.