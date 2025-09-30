Убил, расчленил и отвечал на сообщения от имени жены: в Харькове мужчина признался в страшном

При публичном обвинении прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено максимальное наказание по указанной статье – 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Громкое убийство балетмейстерки в Харькове: что решил суд в отношении мужа-убийцы

Преступление было совершено 17 февраля 2024 в Харькове. К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее дочь – главная балетмейстер Харьковского академического театра музыкальной комедии – исчезла. Она перестала отвечать на звонки, а в мессенджерах писала довольно странно.

Правоохранители установили, что балетмейстер и ее муж собирались развестись, поэтому решили пожить отдельно. За несколько дней до обращения ее матери в полицию муж приехал к жене с чемоданом, якобы забрать личные вещи. На почве ревности он подозревал жену в измене, поэтому периодически отслеживал ее общение в мессенджере. Во время ссоры муж нанес ей ножевые ранения, от которых она погибла. В дальнейшем он расчленил тело: кисти рук и голову положил в пакет, а туловище – в чемодан.

После этого он убрал и вымыл квартиру, а затем уехал в лесопосадку, где закопал пакет с останками. Впоследствии мужчина отправился в дачный кооператив, где в заброшенном погребе положил тело жены, облил топливом, забросал автомобильными шинами и поджег. Он закрыл крышку погреба, чтобы пламя не опрокинулось на дом. Именно поэтому огонь погас, и тело не сгорело полностью.

После убийства обвиняемый пытался создать впечатление, что жена до сих пор жива: возил ее телефон по городу и отвечал на сообщения.

Правоохранители задержали мужчину, приговора он ожидал, находясь под стражей.

Вину в убийстве супруги признал.

Досудебное расследование проводил СО Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области.

Мать балетмейстера Марии Холодной Людмила Куринская не согласна с решением суда о 15 годах лишения свободы. Мать Холодной рассчитывала на пожизненное лишение свободы мужу дочери.

Куринская не удовлетворена также решением о размере компенсации — суд удовлетворил исковое заявление частично — но ждет полного текста приговора, чтобы решить, подавать ли обжалование, рассказала она Суспильному.