Полицейские Харьковщины разоблачили жителя Харьковского района, который неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней девочки. Преступление удалось обнаружить благодаря бдительности матери, заметившей изменения в поведении 12-летней дочери и обратившейся к психологу.

Насиловал ребенка годами: жителю Харьковского района грозит до 15 лет тюрьмы за насилие над внучкой

Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин, насилие носило систематический характер.

"Установлено, что с 2022 по середину 2023 года, а также летом 2025 года не родной дедушка потерпевшей – второй мужчина родной бабушки, по месту жительства во время совместного проживания семьи неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ребенка", — отметил следователь.

Правоохранители провели ряд следственных действий, "безоговорочно доказывающих причастность не родного дедушки к совершению преступления". 67-летнему фигуранту уже доложено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По закону, мужчине грозит суровое наказание — лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, портал "Комментарии" получил ответ от Офиса Генерального прокурора Украины о ситуации с сексуальными преступлениями в стране. Официальная статистика охватывает период январь – октябрь 2025 года и содержит данные о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений, результатах расследований, а также число потерпевших – в частности, несовершеннолетних и малолетних детей.

Ответ ведомства сопровождается подробными таблицами по отчетности по форме №1 "Единый отчет об уголовных правонарушениях". И именно эти цифры позволяют составить реальную картину: сексуальное насилие остается одной из самых болезненных и скрытых категорий преступлений, а дети часто становятся наиболее уязвимыми жертвами.