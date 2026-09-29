Украинские военнослужащие продолжают успешно перехватывать инициативу в Харьковской области, шаг за шагом вытесняя оккупационные войска из укрепленных рубежей и освобождая родную землю. Несмотря на упорное сопротивление противника, слаженные действия штурмовых групп позволяют достигать значительных территориальных успехов.

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О текущей оперативной обстановке на этом горячем участке фронта рассказал офицер штаба батальона "Свобода" Андрей Кривущенко.

"ВСУ освободили более 5 квадратных километров территории на Купянском направлении, — официально сообщил военный, подтверждая высокую результативность последних боевых операций. В то же время защитник раскрыл шокирующие факты цинизма врага, оказавшегося в затруднительном положении: — На этом же направлении оккупанты используют местных как живой щит, загоняя группу гражданских в газопровод. Переодетые в гражданскую одежду россияне пытаются незаметно выйти из-под ударов украинских сил".

Несмотря на подобные подлые методы маскировки и попытки спрятаться за спинами безоружных людей, украинские защитники действуют максимально филигранно, чтобы сохранить жизнь соотечественников и одновременно ликвидировать оккупационные подразделения.

Эффективная координация между разными родами войск и постоянное давление на вражескую логистику дают свои закономерные плоды на поле боя.

"Несмотря на все попытки врага спастись и сбежать, Силы обороны продолжают активные и результативные штурмовые действия, — резюмировал представитель батальона "Свобода", очерчивая дальнейшие намерения командования. Андрей Кривущенко подытожил: — Совместная работа украинских подразделений позволяет уверенно выбивать захватчиков с их позиций и возвращать контроль над населенными пунктами".

На освобожденных участках продолжаются стабилизационные мероприятия и зачистка. Украинские подразделения закрепляются на новых рубежах, обустраивая оборонительные позиции, чтобы предотвратить любые попытки враждебных контратак в этом районе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Силы обороны Украины продемонстрировали образец высокого оперативного искусства на севере Донецкой области, полностью перехитрив российское командование и освободив ряд стратегически важных населенных пунктов.