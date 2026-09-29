Успешный прорыв под Купянском: ВСУ деоккупировали километры территории

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Недилько Ксения
Украинские военнослужащие продолжают успешно перехватывать инициативу в Харьковской области, шаг за шагом вытесняя оккупационные войска из укрепленных рубежей и освобождая родную землю. Несмотря на упорное сопротивление противника, слаженные действия штурмовых групп позволяют достигать значительных территориальных успехов.
Иллюстративное фото
О текущей оперативной обстановке на этом горячем участке фронта рассказал офицер штаба батальона "Свобода" Андрей Кривущенко.
Несмотря на подобные подлые методы маскировки и попытки спрятаться за спинами безоружных людей, украинские защитники действуют максимально филигранно, чтобы сохранить жизнь соотечественников и одновременно ликвидировать оккупационные подразделения.
Эффективная координация между разными родами войск и постоянное давление на вражескую логистику дают свои закономерные плоды на поле боя.
На освобожденных участках продолжаются стабилизационные мероприятия и зачистка. Украинские подразделения закрепляются на новых рубежах, обустраивая оборонительные позиции, чтобы предотвратить любые попытки враждебных контратак в этом районе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Силы обороны Украины продемонстрировали образец высокого оперативного искусства на севере Донецкой области, полностью перехитрив российское командование и освободив ряд стратегически важных населенных пунктов.