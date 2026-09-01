Українці тонуть у боргах: названо область, де платять за комуналку більше, ніж нараховують

Українці накопичили величезні борги за житлово-комунальні послуги. Експерти зазначають, що тарифи збільшуватимуться, а разом з ними та заборгованість. Однак у деяких областях споживачі намагаються сплатити більше, ніж нараховано.

ЖКП. Фото портал "Коментарі"

У Головному управлінні статистики у Харківській області розповіли про ситуацію з оплатою житлово-комунальних послуг. Зазначають, що населення області в ІІ кварталі 2026 року сплатило за житлово-комунальні послуги 3 967,9 млн грн. При цьому сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послуги в ІІ кварталі 2026 року, склала 3 005,9 млн грн.

“Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, з урахуванням погашення боргу попередніх періодів, становив 132,0% від усієї суми нарахувань”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді розповіли про розмір державного боргу України. У перерахунку на кожного українця припадає вже понад 8 тисяч доларів.

Народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що країна в колосальних боргах. За його словами, державний борг України вже перевищив 101% ВВП і сягнув понад 9 трильйонів гривень.

“Тобто держава сьогодні винна більше, ніж виробляє за рік усіх товарів і послуг”, — підкреслив нардеп.

Політик пояснив, що в умовах мирного часу для країни це означало б дефолт і економічну катастрофу. Він зазначив, що з перших місяців великої війни нардепи попереджали про загрози і закликали Мінфін шукати рішення, проводити переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу поки ситуація не стала критичною. Але, за його словами, влада удавала, що проблеми не існує. І от дочекалися наслідків, підкреслив політик.