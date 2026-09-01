Украинцы тонут в долгах: названа область, где платят за коммуналку больше, чем начисляют

Украинцы накопили огромные долги за жилищно-коммунальные услуги. Эксперты отмечают, что тарифы будут расти, а вместе с ними и задолженность. Однако в некоторых областях потребители пытаются заплатить больше, чем начислено.

ЖКУ. Фото портал "Комментарии"

В Главном управлении статистики в Харьковской области рассказали о ситуации с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Отмечают, что население области во ІІ квартале 2026 года оплатило за жилищно-коммунальные услуги 3 967,9 млн грн. При этом сумма средств, начисленных населению за жилищно-коммунальные услуги во ІІ квартале 2026 года, составила 3 005,9 млн грн.

"Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг с учетом погашения долга предыдущих периодов составил 132,0% от всей суммы начислений", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде рассказали о размере государственного долга Украины. В пересчете на каждого украинца приходится уже более 8 тысяч долларов.

Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что страна в колоссальных долгах. По его словам, государственный долг Украины уже превысил 101% ВВП и достиг более 9 триллионов гривен.

"То есть государство сегодня должно больше, чем производит за год всех товаров и услуг", — подчеркнул нардеп.

Политик объяснил, что в условиях мирного времени для страны это означало бы дефолт и экономическую катастрофу. Он отметил, что с первых месяцев большой войны нардепы предупреждали об угрозах и призвали Минфин искать решение, проводить переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, пока ситуация не стала критической. Но, по его словам, власти делали вид, что проблемы не существует. И вот дождались последствий, подчеркнул политик.