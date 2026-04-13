Україна під ударом надзвукових ракет: куди окупанти запустили групи Х-22 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Обстріл Харкова: Серія вибухів на тлі запуску російських ракет типу Х-22

13 квітня 2026, 14:39
Недилько Ксения

Сьогодні Харків та прилеглі населені пункти опинилися під масованим обстрілом. Жителі обласного центру повідомляють про серію потужних вибухів, які було чутно в різних районах міста та у передмісті.

Причиною загрози став запуск ворогом груп надзвукових крилатих ракет. За попередньою інформацією, "окупанти запустили групи ракет Х-22 на Харківщину", що спричинило негайне оголошення повітряної тривоги.

Моніторингові ресурси підтверджують факт атаки, зазначаючи, що "вибухи у Харкові та передмісті" стали наслідком роботи ворожої авіації. Через високу швидкість ракет Х-22 мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до повної перевірки простору.

Інформація про руйнування та можливих постраждалих наразі уточнюється оперативними службами.

Інформація оновлюється.




