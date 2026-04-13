Украина под ударом сверхзвуковых ракет: куда оккупанты запустили группы Х-22 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня Харьков и близлежащие населенные пункты оказались под массированным обстрелом. Жители областного центра сообщают о серии мощных взрывов, которые были слышны в разных районах города и в пригороде.

Иллюстративное фото

Причиной угрозы стал запуск врагом групп сверхзвуковых крылатых ракет. По предварительной информации, "оккупанты запустили группы ракет Х-22 на Харьковщину", что повлекло за собой немедленное объявление воздушной тревоги.

Мониторинговые ресурсы подтверждают факт атаки, отмечая, что взрывы в Харькове и пригороде стали следствием работы вражеской авиации. Из-за высокой скорости ракет Х-22 жителей призывают оставаться в безопасных местах до полной проверки пространства.

Информация о разрушении и возможных пострадавших в настоящее время уточняется оперативными службами.

Информация обновляется.



