logo

BTC/USD

71118

ETH/USD

2193.47

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Украина под ударом сверхзвуковых ракет: куда оккупанты запустили группы Х-22 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина под ударом сверхзвуковых ракет: куда оккупанты запустили группы Х-22 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Обстрел Харькова: Серия взрывов на фоне запуска российских ракет типа Х-22

13 апреля 2026, 14:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня Харьков и близлежащие населенные пункты оказались под массированным обстрелом. Жители областного центра сообщают о серии мощных взрывов, которые были слышны в разных районах города и в пригороде.

Украина под ударом сверхзвуковых ракет: куда оккупанты запустили группы Х-22 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Иллюстративное фото

Причиной угрозы стал запуск врагом групп сверхзвуковых крылатых ракет. По предварительной информации, "оккупанты запустили группы ракет Х-22 на Харьковщину", что повлекло за собой немедленное объявление воздушной тревоги.

Мониторинговые ресурсы подтверждают факт атаки, отмечая, что взрывы в Харькове и пригороде стали следствием работы вражеской авиации. Из-за высокой скорости ракет Х-22 жителей призывают оставаться в безопасных местах до полной проверки пространства.

Информация о разрушении и возможных пострадавших в настоящее время уточняется оперативными службами.

Информация обновляется.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости