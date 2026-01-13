Удар РФ по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла

У ніч на 13 січня внаслідок російської комбінованої атаки ракетами та безпілотниками по передмістю Харкова загинули четверо цивільних громадян, ще шестеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удар по Харкову. Фото: з відкритих джерел

"Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей. Також 6 людей отримали поранення різного ступеня важкості", – розповів очільник Харківщини.

У той же час начальник відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко розповів, що росіяни застосували тактику подвійного удару. Спершу ворог атакував балістикою, а згодом ударними безпілотниками.

Рятувальникам довелося проводити пошукові роботи та деблокувати постраждалих, які опинилися під завалами.

Зранку Харківська обласна прокуратура оприлюднила кадри наслідків влучання у термінал "Нової пошти". На відео зафіксовано масштабні руйнування конструкцій логістичного центру та знищені вогнем вантажні автомобілі. На місці події продовжують працювати екстрені служби.

