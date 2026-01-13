Удар РФ по пригороду Харькова: количество погибших возросло

В ночь на 13 января в результате российской комбинированной атаки ракетами и беспилотниками по пригороду Харькова погибли четверо гражданских граждан, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

"Количество погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Также 6 человек получили ранения разной степени тяжести", — рассказал глава Харьковщины.

В то же время, начальник отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко рассказал, что россияне применили тактику двойного удара. Сначала враг атаковал баллистикой, а затем ударными беспилотниками.

Спасателям пришлось проводить поисковые работы и деблокировать оказавшихся под завалами пострадавших.

Утром Харьковская областная прокуратура обнародовала кадры последствий попадания в терминал "Новой почты". На видео зафиксировано масштабное разрушение конструкций логистического центра и уничтожены огнем грузовики. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

