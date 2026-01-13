logo

Удар РФ по пригороду Харькова: количество погибших возросло

В результате удара по пригороду Харькова разрушен терминал "Новой почты"

13 января 2026, 08:00
Автор:
Кравцев Сергей

В ночь на 13 января в результате российской комбинированной атаки ракетами и беспилотниками по пригороду Харькова погибли четверо гражданских граждан, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Удар РФ по пригороду Харькова: количество погибших возросло

"Количество погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Также 6 человек получили ранения разной степени тяжести", — рассказал глава Харьковщины.

В то же время, начальник отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко рассказал, что россияне применили тактику двойного удара. Сначала враг атаковал баллистикой, а затем ударными беспилотниками.

Спасателям пришлось проводить поисковые работы и деблокировать оказавшихся под завалами пострадавших.

Утром Харьковская областная прокуратура обнародовала кадры последствий попадания в терминал "Новой почты". На видео зафиксировано масштабное разрушение конструкций логистического центра и уничтожены огнем грузовики. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска активизировали попытки расширить зону боевых действий в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Наибольшее давление фиксируется на Волчанском направлении Харьковщины, а также в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в ходе телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Также издание "Комментарии" сообщало – ад в Харькове: 5 ударов кафиров по городу привели к страшным последствиям.




Источник: https://t.me/synegubov/19518
