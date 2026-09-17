Удар по Харкову: ворожий безпілотник атакував торговельний центр (ОНОВЛЕНО)

Російська армія продовжує тероризувати мирних мешканців Харкова, скеровуючи ударні безпілотники по об'єктах міської та комерційної інфраструктури. Черговим підтвердженням цього став ранковий обстріл одного з житлових масивів міста.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Епіцентром ворожого нальоту став великий індустріально-торговельний сектор обласного центру.

"Ворог також вдарив БпЛА по Основʼянському району Харкова, — оперативно поінформував громаду про черговий акт агресії очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Окреслюючи точну локацію прильоту, посадовець зазначив: — Влучання зафіксовано у торговий центр".

Одразу після вибуху на місце влучання вирушили бригади медиків, пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС та правоохоронці для координації безпекових заходів та ліквідації загоряння чи завалів.

Керівництво області тримає ситуацію під особистим контролем та координує дії всіх міських відомств задля якнайшвидшого усунення наслідків повітряного нападу.

"Наразі ми активно уточнюємо інформацію щодо остаточних наслідків та наявності постраждалих серед цивільних осіб, — підкреслив керівник ОВА Олег Синєгубов, закликаючи містян довіряти лише перевіреним даним. Говорячи про мобілізацію зусиль для ліквідації НП, голова області запевнив: — Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі".

Місцева влада вчергове нагадує харків'янам про необхідність суворо дотримуватися правил безпеки, негайно спускатися в укриття або дотримуватися правила "двох стін" під час оголошення сигналів повітряної тривоги та загрози застосування ворожих БпЛА чи ракетного озброєння.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов о 10:32: "Внаслідок ворожої атаки в Основʼянському районі загорілася будівля торгового центру. Підрозділи ДСНС усувають наслідки. Попередньо, під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті".

Олег Синєгубов о 10:47: "65-річна жінка звернулась по допомогу медиків після удару рф по торгівельному центру в Основ'янському районі. Це працівниця пошкодженого закладу, яка в момент удару перебувала в укритті й пізніше їй стало зле. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу".

Інформація оновлюється.