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Удар по Харькову: вражеский беспилотник атаковал торговый центр (ОБНОВЛЕНО)

Экстренные службы в усиленном режиме: под прицелом российских дронов оказался ТЦ в Харькове

17 сентября 2026, 10:51
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Недилько Ксения

Российская армия продолжает терроризировать мирных жителей Харькова, направляя ударные беспилотники по объектам городской и коммерческой инфраструктуры. Очередным подтверждением тому стал утренний обстрел одного из жилых массивов города.

Удар по Харькову: вражеский беспилотник атаковал торговый центр (ОБНОВЛЕНО)

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Эпицентром вражеского налета стал крупный индустриально торговый сектор областного центра.

"Враг также ударил БпЛА по Основянскому району Харькова, — оперативно проинформировал громаду об очередном акте агрессии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Очерчивая точную локацию прилета, чиновник отметил: — Попадание зафиксировано в торговый центр".

Сразу после взрыва на место попадания отправились бригады медиков, пожарно-спасательные подразделения ГСЧС и правоохранители для координации мероприятий безопасности и ликвидации возгорания или завалов.

Руководство области держит ситуацию под личным контролем и координирует действия всех городских ведомств для скорейшего устранения последствий воздушного нападения.

"Сейчас мы активно уточняем информацию по поводу окончательных последствий и наличия пострадавших среди гражданских лиц, — подчеркнул руководитель ОВА Олег Синегубов, призывая горожан доверять только проверенным данным. Говоря о мобилизации усилий для ликвидации ЧП, глава области заверил: — Все экстренные службы работают в усиленном режиме".

Местные власти в очередной раз напоминают харьковчанам о необходимости строго соблюдать правила безопасности, немедленно спускаться в укрытие или соблюдать правила "двух стен" во время объявления сигналов воздушной тревоги и угрозы применения вражеских БПЛА или ракетного вооружения.

Обновлено: Олег Синегубов в 10:32: "В результате вражеской атаки в Основянском районе загорелось здание торгового центра. Подразделения ГСЧС устраняют последствия. Предварительно во время попадания работники и посетители находились в укрытии".

Олег Синегубов в 10:47: "65-летняя женщина обратилась за помощью медиков после удара России по торговому центру в Основянском районе. Это работница поврежденного заведения, которая в момент удара находилась в укрытии и позже ей стало плохо. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь".

Информация обновляется.



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