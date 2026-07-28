Удар по Харкову: Терехов повідомив про влучання у житловий будинок (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, поціливши у житлову забудову, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Перші повідомлення про атаку з'явилися близько п'ятої години вечора.

"Маємо інформацію про влучання в Новобаварському районі", — зазначив мер одразу після вибуху, додавши, що дані про масштаби руйнувань та постраждалих наразі збираються.

Згодом стали відомі точніші деталі чергового воєнного злочину РФ. Ворог застосував для атаки безпілотні літальні апарати.

"Влучання ворожого ударного БПЛА, — уточнив очільник міста, — у п’ятиповерховий житловий будинок".

Унаслідок прильоту в багатоповерхівці спалахнула пожежа.

"На місці виникла пожежа, — резюмував Ігор Терехов. — Працюють усі профільні служби". Наразі рятувальники та медики ліквідовують наслідки удару та надають допомогу мешканцям.

ОНОВЛЕНО: Ігор Терехов о 17:44: "Внаслідок влучання реактивного БПЛА типу "Шахед" загорілася покрівля п’ятиповерхового житлового будинку. Усіх мешканців оперативно евакуйовано. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Станом на цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм усю необхідну допомогу".

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА о 17:44: "За попередньою інформацією, в Новобаварському районі постраждала 67-річна жінка. Медики надають необхідну допомогу".

Олег Синєгубов о 18:02: "До пʼяти збільшилась кількість постраждалих в Новобаварському районі внаслідок ворожого удару БпЛА. Медики надають людям допомогу на місці".

Інформація оновлюється.