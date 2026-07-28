Удар по Харькову: Терехов сообщил о попадании в жилой дом (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, попав в жилую застройку, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Первые сообщения об атаке появились около пяти часов вечера.

"Имеем информацию о попадании в Новобаварском районе", — отметил мэр сразу после взрыва, добавив, что данные о масштабах разрушений и пострадавших собираются.

Впоследствии стали известны более точные детали очередного военного преступления РФ. Враг применил для атаки беспилотные летательные аппараты.

"Попадание вражеского ударного БПЛА, – уточнил глава города, – в пятиэтажный жилой дом".

В результате прилета в многоэтажке вспыхнул пожар.

"На месте возник пожар, – резюмировал Игорь Терехов. — Работают все профильные службы". В настоящее время спасатели и медики ликвидируют последствия удара и оказывают помощь жителям.

Обновлено: Игорь Терехов в 17:44: "В результате попадания реактивного БПЛА типа "Шахед" загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Все жители оперативно эвакуированы. На месте идет ликвидация последствий атаки. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 17:44: "По предварительной информации, в Новобаварском районе пострадала 67-летняя женщина. Медики оказывают необходимую помощь".

Олег Синегубов в 18:02: "До пяти увеличилось количество пострадавших в Новобаварском районе в результате вражеского удара БпЛА. Медики оказывают людям помощь на месте".

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