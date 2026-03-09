Удар по Харькову: оккупанты атаковали жилой массив

Вечером 9 марта российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харькову, использовав боевой беспилотник. Под ударом оказался жилищный сектор в Индустриальном районе города.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Первым об атаке сообщил городской голова Игорь Терехов. По его данным, вражеский дрон взорвался в непосредственной близости от гражданской застройки:

"Зафиксирован удар боевым вражеским дроном в Индустриальном районе возле жилых многоэтажек. Детали выясняем".

Затем начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил масштабы последствий. По оперативной информации, на месте прилета вспыхнул сильный пожар, охвативший имущество горожан.

"В результате вражеского удара БПЛА в Индустриальном районе Харькова вспыхнул пожар. По предварительной информации, горят авто и квартиры на нижних этажах многоэтажки", — отметил глава ОВА.

В настоящее время данных о погибших или раненых жителях не поступало. На месте попадания работают экстренные службы, идет ликвидация возгорания и осмотр поврежденных зданий. Власти продолжают сбор информации о пострадавших и объемах разрушений.

Позже мэр Харькова сообщил, что, по уточненной информации Ситуационного центра, пожара в домах вблизи прилета нет, но выбито много окон. Вдоль многоэтажек горят машины.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Игорь Терехов в 21:21: "Трое пострадавших на месте вражеского удара".

Олег Синегубов в 21:24: "По уточненной информации, в Индустриальном районе горят два автомобиля. Поврежден остекление двух многоэтажных домов и 7 автомобилей. На месте вражеского удара работают все экстренные службы".

Игорь Терехов в 21:36: "Пока четверо пострадавших, среди которых малолетний ребенок".

Игорь Терехов в 21:38: "Уже пятеро пострадавших".

Олег Синегубов в 21:47: "Количество пострадавших в Харькове возросло до четырех. 16-летняя девушка, 41-летняя женщина и 36-летний мужчина получают помощь медиков на месте. 51-летний мужчина с взрывным ранением госпитализирован в больницу".

Харьковская областная прокуратура в 22:25: "Прокуроры фиксируют последствия атаки вражеского БпЛА по Харькову: шесть пострадавших, среди них несовершеннолетняя

По данным следствия, 9 марта около 21:00 российский ударный беспилотник, по предварительным данным типа "Герань-2", ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова.

В результате атаки загорелись автомобили, в квартирах выбиты окна.

Четверо мужчин получили ранения, травмы. Женщина и 16-летняя девушка подверглись острой реакции на стресс.

При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями полиции работают на месте происшествия, документируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства".







