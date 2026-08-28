Удар по Харкову: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по цивільній інфраструктурі Харкова, використавши ударний безпілотник. Ворожий дрон поцілив в автозаправну станцію у Слобідському районі міста, що спричинило масштабну пожежу та призвело до людських жертв.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Перші тривожні новини з'явилися о 16:54, коли міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про атаку з повітря.

"Влучання бойового дрону у Слобідському районі міста, — оперативно поінформував мер, додавши: — Наслідки уточнюємо".

Уже за кілька хвилин міський голова конкретизував місце прильоту — під ударом опинився об'єкт підвищеної небезпеки. Водночас інформацію про обстріл підтвердили і в Харківській обласній державній адміністрації.

"Ворог вдарив по Слобідському району Харкова, — повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. — На місці влучання — пожежа. Усуваємо наслідки атаки".

Очільник області зазначив, що на перших хвилинах після вибуху дані про поранених ще з'ясовувалися екстреними службами. Проте згодом стало відомо, що масштабне загоряння на АЗС не минулося без жертв серед мирного населення.

Пізніше Ігор Терехов підтвердив найгірші побоювання: на автозаправній станції виявили перших постраждалих та тіло одного загиблого. Про трагічні наслідки російського терору детальніше розповіли в обласній адміністрації.

Очільник ОВА наголосив, що кількість поранених під час гасіння пожежі та розбору завалів збільшилася, наразі їм допомагають лікарі.

"Двоє людей постраждали через удар рф по Слобідському району, — резюмував посадовець. — На місці працюють усі екстрені служби".

Інформація оновлюється.