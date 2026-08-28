logo_ukra

BTC/USD

79520

ETH/USD

2512.8

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Удар по Харкову: є загиблі та поранені
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар по Харкову: є загиблі та поранені

Російський безпілотник поцілив в АЗС у Харкові: влада підтвердила загибель людини та перші руйнування

28 серпня 2026, 17:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по цивільній інфраструктурі Харкова, використавши ударний безпілотник. Ворожий дрон поцілив в автозаправну станцію у Слобідському районі міста, що спричинило масштабну пожежу та призвело до людських жертв.

Удар по Харкову: є загиблі та поранені

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Перші тривожні новини з'явилися о 16:54, коли міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про атаку з повітря.

"Влучання бойового дрону у Слобідському районі міста, — оперативно поінформував мер, додавши: — Наслідки уточнюємо".

Уже за кілька хвилин міський голова конкретизував місце прильоту — під ударом опинився об'єкт підвищеної небезпеки. Водночас інформацію про обстріл підтвердили і в Харківській обласній державній адміністрації.

"Ворог вдарив по Слобідському району Харкова, — повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. — На місці влучання — пожежа. Усуваємо наслідки атаки".

Очільник області зазначив, що на перших хвилинах після вибуху дані про поранених ще з'ясовувалися екстреними службами. Проте згодом стало відомо, що масштабне загоряння на АЗС не минулося без жертв серед мирного населення.

Пізніше Ігор Терехов підтвердив найгірші побоювання: на автозаправній станції виявили перших постраждалих та тіло одного загиблого. Про трагічні наслідки російського терору детальніше розповіли в обласній адміністрації.

Очільник ОВА наголосив, що кількість поранених під час гасіння пожежі та розбору завалів збільшилася, наразі їм допомагають лікарі.

"Двоє людей постраждали через удар рф по Слобідському району, — резюмував посадовець. — На місці працюють усі екстрені служби".

Інформація оновлюється.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини