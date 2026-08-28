Удар по Харькову: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска нанесли очередной коварный удар по гражданской инфраструктуре Харькова, использовав ударный беспилотник. Вражеский дрон попал в автозаправочную станцию в Слободском районе города, что повлекло за собой масштабный пожар и привело к человеческим жертвам.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Первые тревожные новости появились в 16:54, когда мэр Харькова Игорь Терехов заявил об атаке с воздуха.

"Попадание боевого дрона в Слободском районе города, — оперативно проинформировал мэр, добавив: — Последствия уточняем".

Уже через несколько минут городской голова конкретизировал место прилета — под ударом оказался объект повышенной опасности. В то же время, информацию об обстреле подтвердили и в Харьковской областной государственной администрации.

"Враг ударил по Слободскому району Харькова, — сообщил начальник ОВА Олег Синегубов. — На месте попадания — пожар. Устраняем последствия атаки".

Глава области отметил, что на первых минутах после взрыва данные о раненых еще выяснялись экстренными службами. Однако впоследствии стало известно, что масштабное возгорание на АЗС не обошлось без жертв среди мирного населения.

Позже Игорь Терехов подтвердил самые плохие опасения: на автозаправочной станции обнаружили первых пострадавших и тело одного погибшего. О трагических последствиях российского террора более подробно рассказали в областной администрации.

Руководитель ОВА подчеркнул, что количество раненых во время тушения пожара и разбора завалов увеличилось, сейчас им помогают врачи.

"Два человека пострадали из-за удара России по Слободскому району, — резюмировал чиновник. — На месте работают все экстренные службы".

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