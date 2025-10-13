Російський агресор сьогодні, 13 жовтня, атакував безпілотником центральну частину Харкова.

Удар по центру Харкова: що робиться у місті

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок удару було пошкоджено гуртожиток, у якому мешкають, зокрема, вимушені переселенці з Куп’янщини.

"Тип безпілотника ще встановлюється. Внаслідок влучання пошкоджено дах і житлові приміщення, вибито понад 20 вікон. Жодних військових об’єктів тут немає - лише цивільні люди. На щастя, ніхто не постраждав", — зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі 10 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю, унаслідок чого загинув 7-річний хлопчик. Його батько – три роки пробув у ворожому полоні та звільнився навесні – отримав поранення при влучанні у будинок.

Родина Дорош була вдома, коли ворог влучив у їхній будинок у Запоріжжі вночі. Оселя склалася, виникла пожежа, але найстрашніше – загинула найменша в родині дитина – 7-річний Макар. Про це повідомляє Сайт міста Запоріжжя.

Світлана Дорош працює молодшою медичною сестрою відділення кістково-гнійної інфекції КНП "Міська лікарня №9". Зараз вона ледь знаходить в собі сили, аби розповісти про те, що сталося вночі. Говорить, що ввечері прийшла з роботи, була дуже втомлена, подивилась чи всі діти вже пішли до своїх кімнат відпочивати і сама лягла спати. Вона не чула, кола почалась повітряна тривога.

"Ми всі були вдома: син і дві доньки. Я почула звук і на мене все обвалилось, наче "карточний домік". Все горіло. Я меншу доньку дістала з-під завалів. Потім побігла шукати Макарчика. Всі діти були в своїх кімнатах. Коли його знайшли, то мене до нього не підпустили. Його одразу відвезли в реанімацію", — говорить Світлана. Вона показала фотографію Макара, зроблену зовсім нещодавно. На фото Макар в школі. Цього року він пішов до першого класу.