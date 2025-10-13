Российский агрессор сегодня, 13 октября, атаковал беспилотником центральную часть Харькова.

Удар по центру Харькова: что делается в городе

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, в результате удара было повреждено общежитие, в котором проживают, в частности, вынужденные переселенцы из Купянщины.

"Тип беспилотника еще устанавливается. В результате попадания повреждены крыша и жилые помещения, выбито более 20 окон. Никаких военных объектов здесь нет – только гражданские люди. К счастью, никто не пострадал", – отметил Игорь Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью, в результате чего погиб 7-летний мальчик. Его отец – три года пробыл во вражеском плену и освободился весной – получил ранения при попадании в дом.

Семья Дорош была дома, когда враг попал в их дом в Запорожье ночью. Житель сложился, возник пожар, но самое страшное – погиб самый маленький в семье ребенок – 7-летний Макар. Об этом сообщает Сайт города Запорожья.

Светлана Дорош работает младшей медицинской сестрой отделения костно-гнойной инфекции КНП "Городская больница №9". Сейчас она едва находит в себе силы, чтобы рассказать о случившемся ночью. Говорит, что вечером пришла с работы, была очень уставшей, посмотрела все ли дети уже пошли в свои комнаты отдыхать и сама легла спать. Она не слышала, когда началась воздушная тревога.

"Мы все были дома: сын и две дочери. Я услышала звук и на меня все обрушилось, словно "карточный домик". Все горело. Я меньшую дочь достала из-под завалов. Потом побежала искать Макарчика. Все дети были в своих комнатах. Когда его нашли, то меня к нему не подпустили. Его сразу увезли в реанимацию", — говорит Светлана. Она показала фотографию Макара, сделанную совсем недавно. На фото Макар в школе. В этом году он пошел в первый класс.