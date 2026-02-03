logo_ukra

Удар по будинку у Харкові: росіяни цинічно «пояснили» обстріл

Перекладання провини на ППО: як ворожі ресурси маніпулюють обстрілом Салтівського району Харкова

3 лютого 2026, 20:15
Недилько Ксения

Центр протидії дезінформації при РНБО застерігає про поширення чергового фейку з боку російських ресурсів. Пропагандисти стверджують, нібито падіння дрона на багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова стало наслідком роботи української протиповітряної оборони.

Експерти Центру наголошують, що ця інформація є вигаданою та має на меті приховати воєнний злочин окупантів.

"Насправді відбулося пряме влучання російського "шахеда" у житловий будинок. Перекладання відповідальності на Україну та українську ППО — типовий прийом російської пропаганди", — зазначають у ЦПД.

Атака на житловий квартал є цілеспрямованим актом терору проти мирного населення. За наявними даними, через влучання дрона виникла пожежа на трьох верхніх поверхах п’ятиповерхового будинку. На цей час зафіксовано шестеро постраждалих.

У відомстві підкреслюють, що "росія системно вдається до цієї інформаційної тактики, намагаючись виправдати свої воєнні злочини в Україні та ввести в оману міжнародну спільноту".

Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватися на маніпуляції ворога.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупанти завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Харкова, використавши БпЛА типу "Shahed". Ворожий дрон влучив у житловий багатоповерховий будинок у Салтівському районі, що спричинило масштабну пожежу з другого по п'ятий поверхи.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на місці події працюють усі екстрені служби. "Станом на зараз маємо інформацію про 7 постраждалих: 5 жінок і 2 чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні", – повідомив очільник області.



