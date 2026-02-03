Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерегает распространение очередного фейка со стороны российских ресурсов. Пропагандисты утверждают, что падение дрона на многоэтажку в Салтовском районе Харькова стало следствием работы украинской противовоздушной обороны.

Удар по дому в Харькове: россияне цинично «объяснили» обстрел

Эксперты Центра отмечают, что эта информация выдумана и имеет целью скрыть военное преступление оккупантов.

"На самом деле произошло прямое попадание российского "шахеда" в жилой дом. Перевод ответственности на Украину и украинскую ПВО — типичный прием российской пропаганды", — отмечают в ЦПД.

Атака на жилищный квартал является целенаправленным актом террора против мирного населения. По имеющимся данным, из-за попадания дрона возник пожар на трех верхних этажах пятиэтажного дома. В настоящее время зафиксированы шесть пострадавших.

В ведомстве подчеркивают, что "россия системно прибегает к этой информационной тактике, пытаясь оправдать свои военные преступления в Украине и ввести в заблуждение международное сообщество".

Украинцев призывают доверять только официальным источникам информации и не подвергаться манипуляции врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупанты нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Харькова, использовав БпЛА типа "Shahed". Вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом в Салтовском районе, что повлекло за собой масштабный пожар со второго по пятый этажи.

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, на месте происшествия работают все экстренные службы. "По состоянию на данный момент имеем информацию о 7 пострадавших: 5 женщинах и 2 мужчинах — все в состоянии средней тяжести, получили взрывные ранения и стрессовую реакцию. 85-летняя женщина нуждалась в госпитализации, ей оказывают всю необходимую помощь в больнице", — сообщил глава области.