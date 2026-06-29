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Удар КАБами по Харкову: через атаку окупантів є загиблі та поранені

Обстріл Холодногірського району: у Харкові зафіксували приліт бомби, що не здетонувала, та численні руйнування

29 червня 2026, 17:08
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Недилько Ксения

Сьогодні вдень, 29 червня, російська армія здійснила чергову атаку на Харків, використавши керовані авіаційні бомби. Під ударом опинився Холодногірський район міста. Вибухи призвели до руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення.

Удар КАБами по Харкову: через атаку окупантів є загиблі та поранені

Ілюстративне фото

"Ворожий КАБ ударив по Холодногірському району, — першим повідомив про обстріл мер міста Ігор Терехов. — Наразі надходить інформація про одну загиблу людину та поранених, серед них є важкі".

Очільник міста згодом уточнив, що жертвою російського терору стала зовсім молода людина — дівчина 23 років, а загальна кількість постраждалих сягнула 10 осіб. Окрім цього, вибухова хвиля та уламки понівечили пасажирський трамвай, порвали дроти енергомережі, побили понад 15 автомобілів, а також пошкодили виробничі будівлі та житлові будинки, розташовані поруч.

Удар КАБами по Харкову: через атаку окупантів є загиблі та поранені - фото 2

Правоохоронці та медики оперативно прибули на місце прильоту для порятунку людей та фіксації чергового злочину окупантів.

"Попередньо, ворожі КАБ поцілили по цивільній інфраструктурі, — зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, описуючи перші хвилини рятувальної операції. — Серед постраждалих є літні люди та молодь, зокрема 65-річна і 20-річна жінки, а також 54-річний чоловік".

Очільник ОВА додав, що лікарі невідкладної допомоги роблять усе можливе для порятунку поранених, тоді як ДСНС та поліція розбирають завали.

Невдовзі після першого вибуху в тому ж районі було виявлено ще одну небезпечну знахідку, яка могла подвоїти масштаби трагедії.

"Зафіксовано ще один приліт по Холодногірському району, — підкреслив міський голова Ігор Терехов, закликаючи містян бути обережними. — На щастя, КАБ не здетонував. На місці працюють вибухотехніки".

Наразі фахівці займаються знешкодженням цієї авіабомби, а загальна ліквідація наслідків ворожої атаки у місті триває.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні російська армія обстріляла Дніпро і Запоріжжя. Є багато поранених та загиблих.



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