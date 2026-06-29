Удар КАБами по Харкову: через атаку окупантів є загиблі та поранені

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Недилько Ксения
Сьогодні вдень, 29 червня, російська армія здійснила чергову атаку на Харків, використавши керовані авіаційні бомби. Під ударом опинився Холодногірський район міста. Вибухи призвели до руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення.
Ілюстративне фото
Очільник міста згодом уточнив, що жертвою російського терору стала зовсім молода людина — дівчина 23 років, а загальна кількість постраждалих сягнула 10 осіб. Окрім цього, вибухова хвиля та уламки понівечили пасажирський трамвай, порвали дроти енергомережі, побили понад 15 автомобілів, а також пошкодили виробничі будівлі та житлові будинки, розташовані поруч.
Правоохоронці та медики оперативно прибули на місце прильоту для порятунку людей та фіксації чергового злочину окупантів.
Очільник ОВА додав, що лікарі невідкладної допомоги роблять усе можливе для порятунку поранених, тоді як ДСНС та поліція розбирають завали.
Невдовзі після першого вибуху в тому ж районі було виявлено ще одну небезпечну знахідку, яка могла подвоїти масштаби трагедії.
Наразі фахівці займаються знешкодженням цієї авіабомби, а загальна ліквідація наслідків ворожої атаки у місті триває.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні російська армія обстріляла Дніпро і Запоріжжя. Є багато поранених та загиблих.