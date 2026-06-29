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Удар КАБами по Харькову: из-за атаки оккупантов есть погибшие и раненые

Обстрел Холодногорского района: в Харькове зафиксировали прилет несдетонировавшей бомбы и многочисленные разрушения

29 июня 2026, 17:08
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Недилько Ксения

Сегодня днем, 29 июня, российская армия совершила очередную атаку на Харьков, использовав управляемые авиационные бомбы. Под ударом оказался Холодногорский район. Взрывы привели к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

Удар КАБами по Харькову: из-за атаки оккупантов есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото

"Вражеский КАБ ударил по Холодногорскому району, — первым сообщил об обстреле мэр города Игорь Терехов. — Сейчас поступает информация об одном погибшем человеке и раненых, среди них тяжелые".

Глава города впоследствии уточнил, что жертвой российского террора стала совсем молодая девушка 23 лет, а общее число пострадавших достигло 10 человек. Кроме того, взрывная волна и обломки изуродовали пассажирский трамвай, порвали провода энергосети, побили более 15 автомобилей, а также повредили рядом производственные здания и жилые дома.

Удар КАБами по Харькову: из-за атаки оккупантов есть погибшие и раненые - фото 2

Правоохранители и медики оперативно прибыли на место прилета для спасения людей и фиксации очередного преступления оккупантов.

"Предварительно, вражеские КАБ попали в гражданскую инфраструктуру, — отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, описывая первые минуты спасательной операции. — Среди пострадавших пожилые люди и молодежь, в том числе 65-летняя и 20-летняя женщины, а также 54-летний мужчина".

Глава ОВА добавил, что врачи неотложной помощи делают все возможное для спасения раненых, тогда как ГСЧС и полиция разбирают завалы.

Вскоре после первого взрыва в том же районе была обнаружена еще одна опасная находка, которая могла удвоить масштабы трагедии.

"Зафиксирован еще один прилет по Холодногорскому району, — подчеркнул городской голова Игорь Терехов, призывая горожан быть осторожными. — К счастью, КАБ не сдетонировал. На месте работают взрывотехники".

Специалисты занимаются обезвреживанием этой авиабомбы, а общая ликвидация последствий вражеской атаки в городе продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня российская армия обстреляла Днепр и Запорожье. Есть много раненых и погибших.



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