Удар КАБами по Харькову: из-за атаки оккупантов есть погибшие и раненые

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Недилько Ксения
Сегодня днем, 29 июня, российская армия совершила очередную атаку на Харьков, использовав управляемые авиационные бомбы. Под ударом оказался Холодногорский район. Взрывы привели к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.
Иллюстративное фото
Глава города впоследствии уточнил, что жертвой российского террора стала совсем молодая девушка 23 лет, а общее число пострадавших достигло 10 человек. Кроме того, взрывная волна и обломки изуродовали пассажирский трамвай, порвали провода энергосети, побили более 15 автомобилей, а также повредили рядом производственные здания и жилые дома.
Правоохранители и медики оперативно прибыли на место прилета для спасения людей и фиксации очередного преступления оккупантов.
Глава ОВА добавил, что врачи неотложной помощи делают все возможное для спасения раненых, тогда как ГСЧС и полиция разбирают завалы.
Вскоре после первого взрыва в том же районе была обнаружена еще одна опасная находка, которая могла удвоить масштабы трагедии.
Специалисты занимаются обезвреживанием этой авиабомбы, а общая ликвидация последствий вражеской атаки в городе продолжается.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня российская армия обстреляла Днепр и Запорожье. Есть много раненых и погибших.