Удар боевым дроном по Харькову: мэр Терехов сообщает о пострадавших (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Около 11 часов утра 18 марта российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харькову. Целью вражеской атаки стал Холодногорский район города.

Мэр Игорь Терехов оперативно проинформировал об инциденте, отметив, что для нападения враг использовал беспилотный летательный аппарат. "Зафиксирован вражеский удар боевым дроном по Холодногорскому району. Детали выясняем", — сообщил мэр в своем официальном канале.

По предварительным данным, в результате попадания есть люди, получившие травмы. "По предварительной информации – есть пострадавшие", — добавил глава города. В настоящее время на месте прилета работают соответствующие службы, которые оказывают помощь раненым и оценивают масштабы разрушений гражданской инфраструктуры.

Жителей города призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, поскольку угроза повторных пусков БПЛА может сохраняться.

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 11:08: "Оккупанты атаковали Холодногорский район Харькова. Предварительно попадание вражеского БпЛА зафиксировали по частному сектору. Проверяем информацию о пострадавших. На месте работают все экстренные службы.

Игорь Терехов в 11:12: "Есть предварительная информация об одном погибшем".

Игорь Терехов в 11.16: "Прилет на окраине города. Помимо одного погибшего есть еще один пострадавший. В прилегающих к месту прилета частных домах – выбиты стекла".

Олег Синегубов в 11:23: "Один человек погиб, еще один — пострадал из-за обстрела России Холодногорского района Харькова. Погибшему мужчине – 54 года.

Взрывные ранения получил 45-летний мужчина, его уже госпитализируют. Медики оказывают необходимую помощь. Работы на месте вражеского обстрела продолжаются".

Информация обновляется.