logo

BTC/USD

74054

ETH/USD

2323.01

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Харьков Удар боевым дроном по Харькову: мэр Терехов сообщает о пострадавших (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
НОВОСТИ

Удар боевым дроном по Харькову: мэр Терехов сообщает о пострадавших (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Взрывы в Холодногорском районе: оккупанты атаковали город БПЛА, есть раненые

18 марта 2026, 11:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Около 11 часов утра 18 марта российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харькову. Целью вражеской атаки стал Холодногорский район города.

Взрывы в Холодногорском районе: оккупанты атаковали город БПЛА, есть раненые

Взрывы в Харькове. Иллюстративное фото

Мэр Игорь Терехов оперативно проинформировал об инциденте, отметив, что для нападения враг использовал беспилотный летательный аппарат. "Зафиксирован вражеский удар боевым дроном по Холодногорскому району. Детали выясняем", — сообщил мэр в своем официальном канале.

По предварительным данным, в результате попадания есть люди, получившие травмы. "По предварительной информации – есть пострадавшие", — добавил глава города. В настоящее время на месте прилета работают соответствующие службы, которые оказывают помощь раненым и оценивают масштабы разрушений гражданской инфраструктуры.

Жителей города призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, поскольку угроза повторных пусков БПЛА может сохраняться.

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 11:08: "Оккупанты атаковали Холодногорский район Харькова. Предварительно попадание вражеского БпЛА зафиксировали по частному сектору. Проверяем информацию о пострадавших. На месте работают все экстренные службы.

Игорь Терехов в 11:12: "Есть предварительная информация об одном погибшем".

Игорь Терехов в 11.16: "Прилет на окраине города. Помимо одного погибшего есть еще один пострадавший. В прилегающих к месту прилета частных домах – выбиты стекла".

Олег Синегубов в 11:23: "Один человек погиб, еще один — пострадал из-за обстрела России Холодногорского района Харькова. Погибшему мужчине – 54 года.

Взрывные ранения получил 45-летний мужчина, его уже госпитализируют. Медики оказывают необходимую помощь. Работы на месте вражеского обстрела продолжаются".

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости