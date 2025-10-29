В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про “оточення” там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях. Про це заявили в Угрупуванні об’єднаних сил.

У ЗСУ назвали вигадкою заяву Путіна про Куп’янськ

"Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти", – зауважили у військовому відомстві.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також заявив, що станом на 29 жовтня в Купʼянську на Харківщині тривають бої, заява Путіна не відповідає дійсності.

"В цьому випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу України. Багато наших підрозділів працює навколо Куп’янська. На сьогодні я вважаю, що ситуація стабілізована, і я сподіваюсь, що наші Сили безпеки та оборони зможуть все зробити для того, щоб Куп’янськ не був захоплений ворогом", — сказав міністр журналістам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ЗСУ нібито заблоковані у Куп'янську та Покровську, і перебуває в оточенні. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву російський диктатор Володимир Путін зробив під час спілкування з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Російський диктатор додав, що російські війська нібито не проти пустити до зон оточення противника ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні. "Політичне керівництво України має ухвалити рішення щодо долі своїх громадян, які перебувають в оточенні", – зазначив глава Кремля.