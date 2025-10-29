В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города. Впрочем, любые заявления об “окружении” там украинских войск являются выдумкой и фантазией, не опирающейся ни на какие фактические данные на местах. Об этом заявили в Группировке объединенных сил.

В ВСУ назвали выдумкой заявление Путина о Купянске

"Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за своими генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты", – отметили в военном ведомстве.

Министр внутренних дел Игорь Клименко также заявил, что по состоянию на 29 октября в Купянске Харьковской области продолжаются бои, заявление Путина не соответствует действительности.

"В этом случае мы можем верить заявлениям Генерального штаба Украины. Многие наши подразделения работают вокруг Купянска. На сегодняшний день я считаю, что ситуация стабилизирована, и я надеюсь, что наши Силы безопасности и обороны смогут все сделать для того, чтобы Купянск не был захвачен врагом", — сказал министр журналистам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ВСУ якобы заблокированы в Купянске и Покровске, и находятся в окружении. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление российский диктатор Владимир Путин сделал во время общения с российскими пропагандистскими СМИ.

Российский диктатор добавил, что российские войска якобы не прочь пустить в зоны окружения противника СМИ, в том числе украинские и зарубежные. "Политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, находящихся в окружении", – отметил глава Кремля.