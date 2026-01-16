Рубрики
Недилько Ксения
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов снова сделал заявления об оккупации города Купянск в Харьковской области и еще ряде населенных пунктов.
В России снова заявили об оккупации Купянска
Об этом он сказал во время совещания на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.
Командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Белоусову, что оккупационные войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров.
Заслушав командующего группировкой, Министр обороны РФ уточнил обстановку в районе города Купянска.
Кузовлев доложил, что все районы города якобы находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые украинскими войсками безуспешные попытки прорыва в Купянск.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что поисково-ударная группировка "Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска. Одновременно поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, которая была деблокирована во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.