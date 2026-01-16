logo

Харьков В России снова заявили об оккупации Купянска
commentss НОВОСТИ Все новости

В России снова заявили об оккупации Купянска

Министр обороны РФ Андрей Белоусов снова заявил, что Купянск оккупирован

16 января 2026, 17:11
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов снова сделал заявления об оккупации города Купянск в Харьковской области и еще ряде населенных пунктов.

Об этом он сказал во время совещания на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.

Командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Белоусову, что оккупационные войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров.

"В декабре войсками группировки освобождено (оккупировано – ред.) шесть населенных пунктов – Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия", – доложил Кузовлев.

Заслушав командующего группировкой, Министр обороны РФ уточнил обстановку в районе города Купянска.

"В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?" – задал вопрос российскому вояке Андрей Белоусов.

Кузовлев доложил, что все районы города якобы находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые украинскими войсками безуспешные попытки прорыва в Купянск.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что поисково-ударная группировка "Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска. Одновременно поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, которая была деблокирована во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.



