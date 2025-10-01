Заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" в ефірі Ранок.LIVE розповів, що Куп'янськ нині став епіцентром активних бойових дій і відрізняється від класичної лінії фронту — окупанти пробираються піхотними групами, переодягаються в цивільну форму й намагаються інфільтруватися під місцевих мешканців.

У Куп’янську окупанти перевдягаються в цивільних: заходять до міста десятками

" Навіть нашим пілотам доводиться розглядати: це цивільний пересувається між будинками або якийсь росіянин. Це дуже важко — вони можуть цивільним не бути, тому цивільних закликати взагалі. Хто не евакуювався — це дуже погано ", – наголошує військовий.

За його словами, така тактика значно ускладнює роботу захисників і підвищує ризик для мирного населення:

" Ми не можемо гарантувати безпеку цих людей. Вони можуть просто загинути від friendly fire, тому що неможливо розпізнати всіх ", – додав він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандисти у Telegram поширюють відео з нібито "допитом" українських військових, у якому вони повідомляють, що вони "бійці 114-ї ТрО, здалися в полон у Куп’янську, а командування бригади покинуло їх напризволяще". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейк, створений росіянами для дискредитації ЗСУ.

Як встановили фактчекери VoxCheck, першоджерелом відео є роспропагандистське агентство ТАСС, яке і подає це як "ексклюзив" від російських військових.