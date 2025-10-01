Заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в эфире Ранок.LIVE рассказал, что Купянск стал эпицентром активных боевых действий и отличается от классической линии фронта — оккупанты пробираются пехотными группами, переодеваются в гражданскую форму и пытаются инфильтрироваться под местных жителей.

В Купянске оккупанты переодеваются в гражданских: заходят в город десятками

" Даже нашим пилотам приходится рассматривать: это гражданский передвигается между домами или какой- то россиянин. Это очень тяжело — они могут гражданскими не быть, поэтому гражданских призывать вообще. Кто не эвакуировался – это очень плохо ", – отмечает военный.

По его словам, такая тактика значительно усложняет работу защитников и повышает риск для мирного населения.

" Мы не можем гарантировать безопасность этих людей. Они могут просто погибнуть от friendly fire, потому что невозможно распознать всех ", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандисты в Telegram распространяют видео с якобы "допросом" украинских военных, в котором они сообщают, что они "бойцы 114-й ТрО, сдались в плен в Купянске, а командование бригады покинуло их на произвол судьбы". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк, созданный россиянами для дискредитации ВСУ.

Как установили фактчекеры VoxCheck, первоисточником видео является роспропагандистское агентство ТАСС, которое и представляет это как "эксклюзив" от российских военных.