На Куп’янському напрямку бої підходять до ключового моменту. Наші підрозділи "прокусили" західний фланг і фактично втягнулися в бої за центральну частину міста. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

У Куп’янську бої тривають у центрі міста: «кільце не ідеальне, але працює»

"Присутність наших сил там фіксується вже неодноразово: групи забігають, займають вигідні точки, намагаються закріпитися на рубежах, щоб тримати позицію й приймати бій вже на своїх умовах.

Паралельно триває зачистка району Стадіонна Площа. Там ще сидить недобитий ворог — розпорошений, дезорієнтований, без чіткого розуміння, куди відходити. Будь-який маршрут відступу для них веде не на вихід, а прямо в капкан. Ситуація для них глуха.

Те саме і з мікрорайоном Ювілейний, противник там затиснутий, а шляхи назад — як видно по обстановці також ведуть просто нам у руки. Кільце не ідеальне, але працює: простору для маневру все менше, нерви у ворога на межі, управління сиплеться", – наголошує військовий.

За його словами, єдиний варіант для росіян – це здаватися в полон, щоб вийти з Куп’янська живими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов за підсумками року на спільній нараді з Путіним заявив, що окуповано понад 300 українських населених пунктів та понад шість тисяч квадратних кілометрів території.

Він також наполягає на тому, що ЗС РФ окупували Куп'янськ, незважаючи на те, що сам президент України Володимир Зеленський особисто показав, що це не так.

"Угруповання військ "Захід" – зайняло стратегічно важливе місто Куп'янськ, яке противник безуспішно намагається собі повернути. Через нього проходили шляхи постачання підрозділів ЗСУ. Це дозволить розширити "смугу безпеки" у Харківській області та знизити загрозу обстрілів противникам північних районів ЛНР. Наразі ліквідується оточене угруповання на лівому березі річки Оскол на схід від Куп'янська", – заявляє міністр.