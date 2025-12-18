На Купянском направлении бои подходят к ключевому моменту. Наши подразделения прокусили западный фланг и фактически втянулись в бои за центральную часть города. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

В Купянске бои продолжаются в центре города: «кольцо не идеальное, но работает»

"Присутствие наших сил там фиксируется уже не раз: группы забегают, занимают выгодные точки, пытаются закрепиться на рубежах, чтобы держать позицию и принимать бой уже на своих условиях.

Параллельно идет зачистка района Стадионная Площадь. Там еще сидит недобитый враг — рассеянный, дезориентированный, без четкого понимания, куда отходить. Любой маршрут отступления для них ведет не на выход, а прямо в капкан. Ситуация для них глуха.

То же и с микрорайоном Юбилейный, противник там зажат, а пути назад — как видно по обстановке, тоже ведут просто нам в руки. Кольцо не идеальное, но работает: простора для маневра все меньше, нервы у врага на грани, управление сыпется", – отмечает военный.

По его словам, единственный вариант для россиян – это сдаваться в плен, чтобы выйти из Купянска живыми.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов по итогам года на совместном совещании с Путиным заявил, что оккупировано более 300 украинских населенных пунктов и более шести тысяч квадратных километров территории.

Он также настаивает, что ВС РФ оккупировали Купянск, несмотря на то, что сам президент Украины Владимир Зеленский лично показал, что это не так.

"Группировка войск "Запад" — занял стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить полосу безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противникам северных районов ЛНР. В настоящее время ликвидируется окруженная группировка на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска", – заявляет министр.