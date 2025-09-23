logo_ukra

У Харкові ветерана ЗСУ з протезом побили, а потім стріляли

Ветеран без ноги і з протезом був побитий у Харкові, лунала стрілянина

23 вересня 2025, 13:27
До суду скеровано обвинувальний акт щодо 43-річного харків’янина, який під час конфлікту відкрив стрілянину по українському захиснику. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленої зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Про це передає портал "Коментарі" з посиланням на інформацію обласної прокуратури Харківщини.

У Харкові ветерана ЗСУ з протезом побили, а потім стріляли

У Харкові ветерана ЗСУ з протезом побили, а потім стріляли

За матеріалами досудового розслідування, інцидент стався увечері 3 серпня 2025 року біля будинку на вул. 92-ї бригади. Під час суперечки чоловік дістав пістолет із гумовими кулями і вистрілив у свого опонента. Коли потерпілий упав, нападник бив його руками й ногами, намагався придушити.

Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом.

Того ж дня правоохоронці затримали нападника, нині він перебуває під вартою.

Прокурори направили обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що жінка на Дніпропетровщині вчиняла протиправні дії щодо своєї 2-річної доньки, користуючись її безпорадним станом та довірою, свої дії фіксувала на мобільний телефон та в подальшому розповсюджувала відео за грошову винагороду.

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша особисто прийняв участь у судовому засіданні щодо розгляду клопотання з обрання запобіжного заходу підозрюваній у сексуальному насильстві щодо своєї малолітньої дитини, виготовленні й розповсюдженні дитячої порнографії. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію обласної прокуратури.



