До суду скеровано обвинувальний акт щодо 43-річного харків’янина, який під час конфлікту відкрив стрілянину по українському захиснику. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленої зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Про це передає портал "Коментарі" з посиланням на інформацію обласної прокуратури Харківщини.

У Харкові ветерана ЗСУ з протезом побили, а потім стріляли

За матеріалами досудового розслідування, інцидент стався увечері 3 серпня 2025 року біля будинку на вул. 92-ї бригади. Під час суперечки чоловік дістав пістолет із гумовими кулями і вистрілив у свого опонента. Коли потерпілий упав, нападник бив його руками й ногами, намагався придушити.

Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом.

Того ж дня правоохоронці затримали нападника, нині він перебуває під вартою.

Прокурори направили обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.

