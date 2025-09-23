logo

В Харькове ветерана ВСУ с протезом избили, а затем стреляли
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове ветерана ВСУ с протезом избили, а затем стреляли

Ветеран без ноги и с протезом был избит в Харькове, звучала стрельба

23 сентября 2025, 13:27
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В суд направлен обвинительный акт в отношении 43-летнего харьковчанина, который во время конфликта открыл стрельбу по украинскому защитнику. Ему инкриминируют хулиганство с применением заранее заготовленного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областной прокуратуры Харьковщины.

По материалам досудебного расследования, инцидент произошел вечером 3 августа 2025 возле дома по ул. 92-й бригады. Во время спора мужчина достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил в оппонента. Когда потерпевший упал, нападающий избивал его руками и ногами, пытался задушить.

Жертвой нападения стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом.

В тот же день стражи порядка задержали нападающего, сейчас он находится под стражей.

Прокуроры направили обвинительный акт в суд. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что женщина в Днепропетровской области совершала противоправные действия относительно своей 2-летней дочери, пользуясь ее беспомощным состоянием и доверием, свои действия фиксировала на мобильный телефон и в дальнейшем распространяла видео за денежное вознаграждение.

Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша лично принял участие в судебном заседании по рассмотрению ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемой в сексуальном насилии в отношении своего малолетнего ребенка, изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областной прокуратуры.



