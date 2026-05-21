У Харкові створили особливу фотозону до Дня вишиванки: що вона означає

До Дня вишиванки харківський Сад Шевченка прикрасили новою патріотичною артінсталяцією. Складові частини цього ансамблю закладені глибоким сенсом і нагадують нитки національного оберега.

Фотозона у Харкові

"Крила уособлюють надію", — розповідають про концепцію автори декорації. Розкриваючи значення кольорової палітри, вони зазначають, що "сині волошкові барви символізують нерозривний зв'язок із рідною землею, а жовті півонії — розквіт та безперервне удосконалення".

Квіткова композиція та елементи декору невипадково нагадують традиційні українські візерунки. Організатори прагнули створити не просто прикрасу, а справжній маніфест віри у відродження країни.

"Наче закодований у вишивці орнамент, увесь цей ансамбль відображає наше спільне бачення майбутнього Харкова та всієї України", — наголошується в описі до святкової локації.

