Харків У Харкові створили особливу фотозону до Дня вишиванки: що вона означає
У Харкові створили особливу фотозону до Дня вишиванки: що вона означає

Код нації у квітах: як Сад Шевченка у Харкові прикрасили до Дня вишиванки

21 травня 2026, 15:17
Недилько Ксения

До Дня вишиванки харківський Сад Шевченка прикрасили новою патріотичною артінсталяцією. Складові частини цього ансамблю закладені глибоким сенсом і нагадують нитки національного оберега.

Фотозона у Харкові

"Крила уособлюють надію", — розповідають про концепцію автори декорації. Розкриваючи значення кольорової палітри, вони зазначають, що "сині волошкові барви символізують нерозривний зв'язок із рідною землею, а жовті півонії — розквіт та безперервне удосконалення".

Квіткова композиція та елементи декору невипадково нагадують традиційні українські візерунки. Організатори прагнули створити не просто прикрасу, а справжній маніфест віри у відродження країни.

"Наче закодований у вишивці орнамент, увесь цей ансамбль відображає наше спільне бачення майбутнього Харкова та всієї України", — наголошується в описі до святкової локації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські жінки-політики традиційно продемонстрували вишуканий смак у виборі національного одягу, проте увага медіапростору цього разу прикута до фінансового боку їхніх патріотичних образів. Модні оглядачі зафіксували появу елітних дизайнерських речей у гардеробах представниць як урядової, так і парламентської гілок влади.

Зокрема, очільниця Міністерства культури Тетяна Бережна обрала для виходу сорочку, яка за своєю ціновою категорією зуміла обійти навіть вбрання першої леді України.

Проте справжній рекорд за вартістю національного строю знову утримала народна депутатка та лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона залишилася вірною своєму улюбленому бренду, обравши модель, виконану у партійній палітрі.



