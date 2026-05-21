Ко Дню вышиванки харьковский Сад Шевченко украсили новой патриотической артинсталляцией. Составные части этого ансамбля заложены глубоким смыслом и напоминают нити национального оберега.

Фотозона в Харькове

"Крылья олицетворяют надежду", — рассказывают о концепции авторы декорации. Раскрывая значение цветовой палитры, они отмечают, что "синие васильковые краски символизируют неразрывную связь с родной землей, а желтые пионы – расцвет и непрерывное усовершенствование".

Цветочная композиция и элементы декора не случайно напоминают традиционные украинские узоры. Организаторы стремились создать не просто украшение, а подлинный манифест веры в возрождение страны.

"Как будто закодированный в вышивке орнамент, весь этот ансамбль отражает наше общее видение будущего Харькова и всей Украины", — отмечается в описании к праздничной локации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у странских женщин-политиков традиционно продемонстрировали изысканный вкус в выборе национальной одежды, однако внимание медиапространства на этот раз приковано к финансовой стороне их патриотических образов. Модные обозреватели зафиксировали появление элитных дизайнерских вещей в гардеробах представительниц как правительственной, так и парламентской ветвей власти.

В частности, глава Министерства культуры Татьяна Бережная выбрала для выхода рубашку, которая по своей ценовой категории сумела обойти даже наряд первой леди Украины.

Однако настоящий рекорд по стоимости национального строя снова удержала народная депутат и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она осталась верна своему любимому бренду, выбрав модель, выполненную в партийной палитре.



