logo

BTC/USD

77233

ETH/USD

2116.07

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков В Харькове создали особую фотозону ко Дню вышиванки: что она значит
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове создали особую фотозону ко Дню вышиванки: что она значит

Код нации в цветах: как Сад Шевченко в Харькове украсили ко Дню вышиванки

21 мая 2026, 15:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ко Дню вышиванки харьковский Сад Шевченко украсили новой патриотической артинсталляцией. Составные части этого ансамбля заложены глубоким смыслом и напоминают нити национального оберега.

В Харькове создали особую фотозону ко Дню вышиванки: что она значит

Фотозона в Харькове

"Крылья олицетворяют надежду", — рассказывают о концепции авторы декорации. Раскрывая значение цветовой палитры, они отмечают, что "синие васильковые краски символизируют неразрывную связь с родной землей, а желтые пионы – расцвет и непрерывное усовершенствование".

Цветочная композиция и элементы декора не случайно напоминают традиционные украинские узоры. Организаторы стремились создать не просто украшение, а подлинный манифест веры в возрождение страны.

"Как будто закодированный в вышивке орнамент, весь этот ансамбль отражает наше общее видение будущего Харькова и всей Украины", — отмечается в описании к праздничной локации.

В Харькове создали особую фотозону ко Дню вышиванки: что она значит - фото 2
В Харькове создали особую фотозону ко Дню вышиванки: что она значит - фото 2
В Харькове создали особую фотозону ко Дню вышиванки: что она значит - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у странских женщин-политиков традиционно продемонстрировали изысканный вкус в выборе национальной одежды, однако внимание медиапространства на этот раз приковано к финансовой стороне их патриотических образов. Модные обозреватели зафиксировали появление элитных дизайнерских вещей в гардеробах представительниц как правительственной, так и парламентской ветвей власти.

В частности, глава Министерства культуры Татьяна Бережная выбрала для выхода рубашку, которая по своей ценовой категории сумела обойти даже наряд первой леди Украины.

Однако настоящий рекорд по стоимости национального строя снова удержала народная депутат и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она осталась верна своему любимому бренду, выбрав модель, выполненную в партийной палитре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости