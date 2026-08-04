У Харкові справжній жах: що каже влада

Влада Харківщини спільно з оборонцями розгорнула комплексні заходи безпеки задля збереження життів цивільних мешканців та захисту дорожньої інфраструктури від безпілотників ворога. У регіоні запроваджують як технологічні нововведення для комунальників, так і масштабні фортифікаційні рішення на автошляхах.

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Керівництво обласного центру ухвалило рішення підвищити безпеку громадського транспорту в умовах постійного безпілотного терору з боку окупантів. Водіїв автобусів та тролейбусів забезпечили засобами оперативного зв'язку, щоб уникнути трагічних наслідків у разі наближення повітряної небезпеки.

"У разі повітряної тривоги диспетчери можуть змінювати або тимчасово зупиняти маршрути, — повідомив мер Харкова Ігор Терехов про нову схему реагування комунальників, — щоб мінімізувати ризики для пасажирів і водіїв".

Паралельно з цим на рівні області впроваджують передові оборонні розробки. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про тісну та скоординовану роботу з армійськими підрозділами задля створення надійного купола над прифронтовим регіоном.

"Разом із військовими постійно посилюємо захист Харківщини, — зазначив очільник обласної адміністрації, деталізуючи технічний бік модернізації, — впроваджуємо новітні технології для протидії ворожим дронам, зокрема на оптоволокні".

Чиновник розповів, що поблизу Харкова вже стартували випробування спеціальної системи, покликаної убезпечити мирне населення від підступних ударів FPV-дронів. На початкову стадію цього експерименту з місцевої казни виділили 7 мільйонів гривень, тоді як загальний кошторис програми оцінюють у 30 мільйонів.

Окрім високотехнологічних засобів, в області триває активна фаза зведення механічних перешкод для ворожих безпілотників уздовж ключових транспортних артерій.

"Наразі в області ними перекрито понад 500 кілометрів доріг, — поінформував Олег Синєгубов про поточні темпи розбудови пасивного захисту за допомогою антидронових сіток, — до кінця року плануємо до тисячі кілометрів".

Такі комплексні дії мають суттєво ускладнити полювання російських операторів БПЛА на цивільний транспорт та знизити загальну загрозу для мешканців Харківщини.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні мережу облетіло відео полювання ворожого дрону на чоловіка, який торгував овочами на ринку в Херсоні.