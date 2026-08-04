В Харькове настоящий ужас: что говорят власти

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Недилько Ксения
Власти Харьковщины совместно с защитниками развернули комплексные меры безопасности для сохранения жизней гражданских жителей и защиты дорожной инфраструктуры от беспилотников врага. В регионе вводятся как технологические нововведения для коммунальщиков, так и масштабные фортификационные решения на дорогах.
Скриншот из видео
Руководство областного центра приняло решение повысить безопасность общественного транспорта в условиях постоянного беспилотного террора со стороны оккупантов. Водителей автобусов и троллейбусов обеспечили средствами оперативной связи во избежание трагических последствий в случае приближения воздушной опасности.
Параллельно с этим на уровне области внедряются передовые оборонные разработки. Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о тесной и скоординированной работе с армейскими подразделениями по созданию надежного купола над прифронтовым регионом.
Чиновник рассказал, что вблизи Харькова уже стартовали испытания специальной системы, призванной обезопасить мирное население от коварных ударов FPV-дронов. На начальную стадию этого эксперимента из местной казны выделили 7 миллионов гривен, тогда как общую смету программы оценивают в 30 миллионов.
Кроме высокотехнологичных средств, в области продолжается активная фаза возведения механических помех для вражеских беспилотников вдоль ключевых транспортных артерий.
Такие комплексные действия должны существенно усложнить охоту российских операторов БПЛА за гражданским транспортом и снизить общую угрозу для жителей Харьковщины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня сеть облетела видео охота вражеского дрона на мужчину, который торговал овощами на рынке в Херсоне.