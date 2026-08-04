В Харькове настоящий ужас: что говорят власти

Власти Харьковщины совместно с защитниками развернули комплексные меры безопасности для сохранения жизней гражданских жителей и защиты дорожной инфраструктуры от беспилотников врага. В регионе вводятся как технологические нововведения для коммунальщиков, так и масштабные фортификационные решения на дорогах.

Скриншот из видео

Руководство областного центра приняло решение повысить безопасность общественного транспорта в условиях постоянного беспилотного террора со стороны оккупантов. Водителей автобусов и троллейбусов обеспечили средствами оперативной связи во избежание трагических последствий в случае приближения воздушной опасности.

"В случае воздушной тревоги диспетчеры могут изменять или временно останавливать маршруты, — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов о новой схеме реагирования коммунальщиков, — чтобы минимизировать риски для пассажиров и водителей".

Параллельно с этим на уровне области внедряются передовые оборонные разработки. Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о тесной и скоординированной работе с армейскими подразделениями по созданию надежного купола над прифронтовым регионом.

"Вместе с военными постоянно усиливаем защиту Харьковщины, – отметил глава областной администрации, детализируя техническую сторону модернизации, – внедряем новейшие технологии для противодействия вражеским дронам, в частности на оптоволокне".

Чиновник рассказал, что вблизи Харькова уже стартовали испытания специальной системы, призванной обезопасить мирное население от коварных ударов FPV-дронов. На начальную стадию этого эксперимента из местной казны выделили 7 миллионов гривен, тогда как общую смету программы оценивают в 30 миллионов.

Кроме высокотехнологичных средств, в области продолжается активная фаза возведения механических помех для вражеских беспилотников вдоль ключевых транспортных артерий.

"В настоящее время в области ими перекрыто более 500 километров дорог, – проинформировал Олег Синегубов о текущих темпах развития пассивной защиты с помощью антидроновых сеток, – до конца года планируем до тысячи километров".

Такие комплексные действия должны существенно усложнить охоту российских операторов БПЛА за гражданским транспортом и снизить общую угрозу для жителей Харьковщины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня сеть облетела видео охота вражеского дрона на мужчину, который торговал овощами на рынке в Херсоне.