У Харкові росіяни поцілили у дитячий майданчик: що відомо про наслідки

Щойно в Холодногірському районі Харкова зафіксовано два удари ворожих безпілотників. За попередніми даними, один із них міг бути здійснений дронoм типу "Молнія". Інформація про постраждалих та деталі руйнувань уточнюється. Про це повідомляє мер Харкова, Ігор Терехов.

Наслідки російської атаки по Харкову

Влучання по дитячому майданчику



Один із ударів припав на територію дитячого майданчика. Вибуховою хвилею пошкоджено навколишні будинки — у кількох багатоповерхівках вибито вікна. За оперативною інформацією, жертв і поранених немає, що стало можливим лише завдяки вдалому збігу обставин.



Другий удар — по цивільному підприємству



Ще одне влучання відбулося по цивільному підприємству в тому ж районі. Тип дрона, яким росія здійснила атаку, уточнюється. Наразі також не повідомляється про постраждалих.



На місцях працюють екстрені служби, проводяться огляди об’єктів та фіксація наслідків атаки.



Харків залишається однією з найбільш обстрілюваних росією територій — місто піддається ударам дронів та ракет майже щодня.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Український рух спротиву "АТЕШ" провів успішну диверсійну операцію на території тимчасово окупованої Запорізької області. У нічний час агенти підпалили релейну шафу на важливій ділянці залізниці поблизу Новобогданівки Мелітопольського району, що спричинило повну зупинку військових ешелонів РФ.



Ділянка, де відбулась диверсія, знаходиться лише за 50 кілометрів від лінії фронту, тому зупинені поїзди перетворилися на легкі та вразливі цілі. Сили оборони України швидко скористалися ситуацією та нанесли по блокованих ешелонах точні ракетні й артилерійські удари.