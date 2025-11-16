logo

В Харькове россияне попали в детскую площадку: что известно о последствиях
В Харькове россияне попали в детскую площадку: что известно о последствиях

Харьков снова под ударом: два попадания дронов в Холодногорском районе, есть разрушение

16 ноября 2025, 15:54
Автор:
Ткачова Марія

Только в Холодногорском районе Харькова зафиксировано два удара вражеских беспилотников. По предварительным данным, один из них мог быть осуществлен дроном типа "Молния". Информация о пострадавших и деталях разрушений уточняется. Об этом сообщает мэр Харькова, Игорь Терехов.

В Харькове россияне попали в детскую площадку: что известно о последствиях

Последствия российского удара по Харькову

Попадание по детской площадке

Один из ударов пришелся на территорию детской площадки. Взрывной волной повреждены окрестные дома — в нескольких многоэтажках выбиты окна. По оперативной информации, жертв и раненых нет, что стало возможным только благодаря удачному стечению обстоятельств.

Второй удар – по гражданскому предприятию

Еще одно попадание произошло по гражданскому предприятию в том же районе. Тип дрона, которым россия совершила атаку, уточняется. Пока также не сообщается о пострадавших.

На местах работают экстренные службы, производятся осмотры объектов и фиксация последствий атаки.

Харьков остается одной из наиболее обстреливаемых россией территорий — город подвергается ударам дронов и ракет почти каждый день.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинское движение сопротивления "АТЕШ" провело успешную диверсионную операцию на территории временно оккупированной Запорожской области. В ночное время агенты подожгли релейный шкаф на важном участке железной дороги вблизи Новобогдановки Мелитопольского района, что повлекло за собой полную остановку военных эшелонов РФ.


Участок, где состоялась диверсия, находится всего в 50 километрах от линии фронта, поэтому остановленные поезда превратились в легкие и уязвимые цели. Силы обороны Украины быстро воспользовались ситуацией и нанесли по блокированным эшелонам точные ракетные и артиллерийские удары.



Источник: https://t.me/ihor_terekhov/3206
