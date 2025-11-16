В Харькове россияне попали в детскую площадку: что известно о последствиях

Только в Холодногорском районе Харькова зафиксировано два удара вражеских беспилотников. По предварительным данным, один из них мог быть осуществлен дроном типа "Молния". Информация о пострадавших и деталях разрушений уточняется. Об этом сообщает мэр Харькова, Игорь Терехов.

Последствия российского удара по Харькову

Попадание по детской площадке



Один из ударов пришелся на территорию детской площадки. Взрывной волной повреждены окрестные дома — в нескольких многоэтажках выбиты окна. По оперативной информации, жертв и раненых нет, что стало возможным только благодаря удачному стечению обстоятельств.



Второй удар – по гражданскому предприятию



Еще одно попадание произошло по гражданскому предприятию в том же районе. Тип дрона, которым россия совершила атаку, уточняется. Пока также не сообщается о пострадавших.



На местах работают экстренные службы, производятся осмотры объектов и фиксация последствий атаки.



Харьков остается одной из наиболее обстреливаемых россией территорий — город подвергается ударам дронов и ракет почти каждый день.



Участок, где состоялась диверсия, находится всего в 50 километрах от линии фронта, поэтому остановленные поезда превратились в легкие и уязвимые цели. Силы обороны Украины быстро воспользовались ситуацией и нанесли по блокированным эшелонам точные ракетные и артиллерийские удары.