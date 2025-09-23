logo

В Харькове раздались взрывы: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

Где произошли "прилеты" в Харькове

23 сентября 2025, 22:34
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Харькове раздалось по меньшей мере 5 взрывов — российские войска обстреливают город ударными дронами.

В Харькове раздались взрывы: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что на город идут вражеские боевые дроны. По его словам, в городе по состоянию на 22:19 раздалось 5 взрывов.

После первого взрыва мэр города сообщил, что, по предварительной информации, прилет произошел в Холодногорском районе.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что Харьков под атакой враждебных БПЛА.

"Прозвучали взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", — сообщил он.

По состоянию на 22:26 Терехов сообщил о семи взрывах.
По данным Синегубова, под вражеским ударом оказались Шевченковский и Холодногорский районы. Относительно ситуации в Шевченковском районе, информация о пострадавших на эту минуту не поступала.



