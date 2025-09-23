В Харькове раздались взрывы: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Харькове раздалось по меньшей мере 5 взрывов — российские войска обстреливают город ударными дронами.
Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что на город идут вражеские боевые дроны. По его словам, в городе по состоянию на 22:19 раздалось 5 взрывов.
После первого взрыва мэр города сообщил, что, по предварительной информации, прилет произошел в Холодногорском районе.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что Харьков под атакой враждебных БПЛА.