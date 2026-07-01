У Харкові пролунали вибухи: що відомо про наслідки ворожого обстрілу (ОНОВЛЕНО)

У Харкові пролунали вибухи — ворог обстрілює місто КАБами. Є влучання у деяких районах.

Обстріл Харкова. Фото портал "Коментарі"

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському, Слобідському та на межі Новобаварського та Основʼянського районів. За його словами у Київському районі було влучання у приватний будинок, є поранені — їх кількість і стан уточнюються.

“Попередньо Ситуаційним центром зафіксовано пʼять ударів по місту — три з них в Основʼянському районі, два у Київському. Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучань триває”, — згодом повідомив Терехов.

За інформацією начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова, в Основ'янському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа.

“Є інформація, що в Київському районі внаслідок влучання авіабомби можуть бути постраждалі. Перевіряємо ці дані. Також пошкоджено автомобіль. Профільні служби працюють на місцях атаки”, — повідомив він.

За інформацією Синєгубова, внаслідок ударів ворожими КАБ по Харкову постраждали 6 людей, серед них — 16-річний хлопець. Медики надають необхідну допомогу.

Терехов повідомив, що є попередня інформація про загиблих внаслідок удару по Харкову. Згодом, за його словами, була підтверджена загибель двох людей у Новобаварському районі. Один з них — пʼятнадцятирічний хлопець.

Харківський голова повідомив, що вже відомо про 26 постраждалих на пʼяти локаціях. Наймолодшій постраждалій — усього рік, найстаршому — 71.

За уточненою інформацією мер Харкова повідомив, що ворог завдав ударів по Харкову 7 КАБами, влучання були у трьох районах — Київському, Основʼянському та Новобаварському.

"На дану хвилину (17:59, — ред.) відомо про 32-х постраждалих. Загинув один — 15-річний хлопець. На місцях прильотів комунальні служби міста ліквідовують наслідки обстрілів", — підсумував він.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, про нову тактику обстрілів.



