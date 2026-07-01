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У Харкові пролунали вибухи: що відомо про наслідки ворожого обстрілу (ОНОВЛЕНО)

Що відомо про наслідки обстрілу Харкова КАБами

1 липня 2026, 18:03
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Кречмаровская Наталия

У Харкові пролунали вибухи — ворог обстрілює місто КАБами. Є влучання у деяких районах. 

У Харкові пролунали вибухи: що відомо про наслідки ворожого обстрілу (ОНОВЛЕНО)

Обстріл Харкова. Фото портал "Коментарі"

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському, Слобідському та на межі Новобаварського та Основʼянського районів. За його словами у Київському районі було влучання у приватний будинок, є поранені — їх кількість і стан уточнюються.

“Попередньо Ситуаційним центром зафіксовано пʼять ударів по місту — три з них в Основʼянському районі, два у Київському. Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучань триває”, — згодом повідомив Терехов. 

За інформацією начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова, в Основ'янському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа.

“Є інформація, що в Київському районі внаслідок влучання авіабомби можуть бути постраждалі. Перевіряємо ці дані. Також пошкоджено автомобіль. Профільні служби працюють на місцях атаки”, — повідомив він. 

За інформацією Синєгубова, внаслідок ударів ворожими КАБ по Харкову постраждали 6 людей, серед них — 16-річний хлопець. Медики надають необхідну допомогу.

Терехов повідомив, що є попередня інформація про загиблих внаслідок удару по Харкову. Згодом, за його словами, була підтверджена загибель двох людей у Новобаварському районі. Один з них — пʼятнадцятирічний хлопець.

Харківський голова повідомив, що вже відомо про 26 постраждалих на пʼяти локаціях. Наймолодшій постраждалій — усього рік, найстаршому — 71.

За уточненою інформацією мер Харкова повідомив, що ворог завдав ударів по Харкову 7 КАБами, влучання були у трьох районах — Київському, Основʼянському та Новобаварському.

"На дану хвилину (17:59, — ред.) відомо про 32-х постраждалих. Загинув один — 15-річний хлопець. На місцях прильотів комунальні служби міста ліквідовують наслідки обстрілів", — підсумував він.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, про нову тактику обстрілів. 




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Джерело: https://t.me/synegubov
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