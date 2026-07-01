У Харкові пролунали вибухи: що відомо про наслідки ворожого обстрілу (ОНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
У Харкові пролунали вибухи — ворог обстрілює місто КАБами. Є влучання у деяких районах.
Обстріл Харкова. Фото портал "Коментарі"
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському, Слобідському та на межі Новобаварського та Основʼянського районів. За його словами у Київському районі було влучання у приватний будинок, є поранені — їх кількість і стан уточнюються.
За інформацією начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова, в Основ'янському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа.
За інформацією Синєгубова, внаслідок ударів ворожими КАБ по Харкову постраждали 6 людей, серед них — 16-річний хлопець. Медики надають необхідну допомогу.
Терехов повідомив, що є попередня інформація про загиблих внаслідок удару по Харкову. Згодом, за його словами, була підтверджена загибель двох людей у Новобаварському районі. Один з них — пʼятнадцятирічний хлопець.
Харківський голова повідомив, що вже відомо про 26 постраждалих на пʼяти локаціях. Наймолодшій постраждалій — усього рік, найстаршому — 71.
За уточненою інформацією мер Харкова повідомив, що ворог завдав ударів по Харкову 7 КАБами, влучання були у трьох районах — Київському, Основʼянському та Новобаварському.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, про нову тактику обстрілів.