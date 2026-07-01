В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях вражеского обстрела (ОБНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
В Харькове раздались взрывы – враг обстреливает город КАБами. Есть попадания в некоторых районах.
Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому, Слободскому и на границе Новобаварского и Основянского районов. По его словам, в Киевском районе было попадание в частный дом, есть раненые — их количество и состояние уточняются.
По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, в Основянском районе в результате обстрела возник пожар.
По информации Синегубова, в результате ударов вражескими КАБ по Харькову пострадали 6 человек, среди них – 16-летний парень. Медики оказывают необходимую помощь.
Терехов сообщил, что есть предварительная информация о погибших в результате удара по Харькову. Позже, по его словам, была подтверждена гибель двух человек в Новобаварском районе. Один из них – пятнадцатилетний парень.
Харьковский глава сообщил, что уже известно о 26 пострадавших на пяти локациях. Самой младшей пострадавшей – всего год, самому старшему – 71.
По уточненной информации, мэр Харькова сообщил, что враг нанес удары по Харькову 7 КАБами, попадания были в трех районах — Киевском, Основянском и Новобаварском.
Напомним: портал "Комментарии" писал о новой тактике обстрелов.