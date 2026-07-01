В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях вражеского обстрела (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове раздались взрывы – враг обстреливает город КАБами. Есть попадания в некоторых районах.

Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому, Слободскому и на границе Новобаварского и Основянского районов. По его словам, в Киевском районе было попадание в частный дом, есть раненые — их количество и состояние уточняются.

"Предварительно Ситуационным центром зафиксировано пять ударов по городу — три из них в Основянском районе, два в Киевском. Информация требует подтверждения, обследование мест возможных попаданий продолжается", — впоследствии сообщил Терехов.

По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, в Основянском районе в результате обстрела возник пожар.

"Есть информация, что в Киевском районе в результате попадания авиабомбы могут быть пострадали. Проверяем эти данные. Также поврежден автомобиль. Профильные службы работают на местах атаки", — сообщил он.

По информации Синегубова, в результате ударов вражескими КАБ по Харькову пострадали 6 человек, среди них – 16-летний парень. Медики оказывают необходимую помощь.

Терехов сообщил, что есть предварительная информация о погибших в результате удара по Харькову. Позже, по его словам, была подтверждена гибель двух человек в Новобаварском районе. Один из них – пятнадцатилетний парень.

Харьковский глава сообщил, что уже известно о 26 пострадавших на пяти локациях. Самой младшей пострадавшей – всего год, самому старшему – 71.

По уточненной информации, мэр Харькова сообщил, что враг нанес удары по Харькову 7 КАБами, попадания были в трех районах — Киевском, Основянском и Новобаварском.

"На данную минуту (17:59, — ред.) известно о 32 пострадавших. Погиб один — 15-летний парень. На местах прилетов коммунальные службы города ликвидируют последствия обстрелов", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новой тактике обстрелов.



