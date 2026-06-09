У Харкові пролунали вибухи: що відомо про наслідки обстрілу (ОНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
У Харкові пролунало декілька вибухів — місто під ворожою атакою.
Обстріл Харкова. Фото портал "Коментарі"
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про наслідки ударів. За його словами, зафіксовано влучання ворожого дрону у Слобідському районі.
Ще один вибух стався в Основʼянському районі.
Станом на 17:46 Терехов попереджав містян про загрозу — над містом фіксувалася група ударних дронів.
Раніше у Повітряних силах ЗС України попереджали про рух дронів з півночі Харківської області у напрямку Харкова та Люботина.
Терехов повідомив, що внаслідок атаки у центрі міста постраждала жінка. А у Шевченківському районі, за його словами, зафіксовано падіння уламків ворожого дрону, внаслідок збиття. Без постраждалих та руйнувань, уточнив мер міста.
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